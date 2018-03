Argentina.- Muere Reynaldo Bignone, el último presidente de la dictadura militar de Argentina

7/03/2018 - 19:10

El ex represor argentino Reynaldo Bignone, último presidente de la dictadura militar (1976-1983), ha muerto este miércoles a los 90 años de edad y con varias condenas por crímenes de lesa humanidad.

BUENOS AIRES, 7 (EUROPA PRESS)

Bignone, que cumplía cadena perpetua, entre otras muchas penas de cárcel, tuvo que ser trasladado el martes al Hospital Militar Central por problemas de salud, de acuerdo con el diario argentino 'La Nación'.

Entre los fallos en su contra destaca la condena a 20 años de prisión por el Plan Cóndor, orquestado por los regímenes suramericanos de la época --Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile-- para deshacerse de los opositores.

También fue juzgado por destruir los documentos del Gobierno castrense que hablaban de los desaparecidos, aunque el ex presidente Carlos Menem le indultó por ello, y por el robo de al menos 34 bebés que nacieron en cautiverio en el centro de detención clandestino Campo de Mayo, que dirigió.

Bignone se convirtió en presidente de la junta militar en 1982 y, a causa de la presión social, un año después entregó el poder al primer presidente de la nueva democracia, Raúl Alfonsín.

Logró eludir el histórico proceso contra las juntas militares que se celebró en 1985, pero la derogación de las leyes de amnistía le colocó en el banquillo de los acusados. Fue condenado hasta siete veces.

Pese a la verdad judicial, nunca se arrepintió. En 2006 publicó una carta en la que instaba a los jóvenes argentinos a "terminar lo que nosotros no pudimos". "Se nos tilda de genocidas y represores. Lo de genocida no resiste el menor análisis (...) Acá no hubo más de 8.000 desaparecidos", defendió en una ocasión.