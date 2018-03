La oposición peruana formaliza la moción de censura contra Kuczynski

8/03/2018 - 16:37

La oposición peruana ha presentado este jueves la moción de vacancia contra el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que ya logró sortear a finales de diciembre una petición similar después de decretar el indulto humanitario del exmandatario Alberto Fujimori.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Las críticas sobre este indulto y las alusiones a Kuczynski en la trama de corrupción de la constructora Odebrecht han llevado a la oposición a intentarlo de nuevo. Tras ser firmada por unos 30 congresistas de distintos partidos, la moción ha sido presentada este jueves a la espera de su debate en el Congreso, informa la emisora RPP.

Para la admisión de esta petición, es necesario que al menos 52 legisladores den su visto bueno y, una vez sometida a debate, el cese de Kuczynski requeriría del apoyo de 87 congresistas --dos tercios del total de miembros de la Cámara--.

La primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz, ha criticado este jueves la iniciativa y la ha descrito como un acto de "venganza y revancha" por parte de la oposición, que tiene como principal representante a Keiko Fujimori y a su partido, Fuerza Popular. Fujimori ha instado a Kuczynski a dimitir y dejar paso a su 'número dos', Martín Vizcarra.

"Decían que era incapaz de manejar siquiera un Ministerio y que cómo iba a manejar un país y ahora resulta que (Vizcarra) es perfecto para eso. Aquí hay algo de contradictorio", ha afirmado Aráoz, según la agencia de noticias oficial Andina.

El propio Kuczynski descartó el miércoles su salida y reiteró su "compromiso total con la gobernabilidad". "No existe ninguna razón para un nuevo pedido de vacancia. NO VOY A RENUNCIAR ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna", proclamó en Twitter.

"Un segundo intento, sin sustento, destruye al país y nos va a costar a todos. Pedimos respeto a la institución presidencial así como a todos los poderes del Estado", subrayó.