Loeb (Citroën): "impaciente por ver en qué nivel me enuentro"

"Estoy impaciente por ver en qué nivel me encuentro, pero voy hacia lo desconocido", afirma el francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón del Mundial de Rally, que vuelve a la categoría con Citroën en México, desde este jueves al domingo.

P: ¿Como se siente en este momento, en su regreso al Mundial de Rally (WRC)?

R: "El rally es una disciplina que me place, aunque la haya dejado de lado desde 2012. He disputado, por ejemplo, muchas pruebas del Campeonato de Francia de rally por placer, porque amo esta disciplina. Por ello cuando Citroën me propuso probar el nuevo C3 WRC (el año pasado), estaba evidentemente dispuesto. Además Citroën me dio la oportunidad de correr tres pruebas y para mi es un placer poder hacerlo."

P: ¿Como planificó su preparación para este retorno (México, Córcega y España)?

R: "Quería correr como mínimo un rally sobre tierra y el de México sigue siendo uno que me da placer (ganó este rally en seis ocasiones, de 2006 a 2012). Asimismo, participar en el Rally de Francia (Tour de Córcega) era lógico y evidente. Pero esta planificación está ligada a mi calendario (de Rallycross con Peugeot). No quiero meterme mucho en el WRC en el medio de mi temporada. Entonces participo en dos rallies (México y Córcega) previo al debut de mi temporada y en otro (España) al final de la temporada."

P: ¿Como se preparó?

R: "Dispuse de dos días de pruebas (en España, a fines de febrero). Recorrimos alrededor de 400 kilómetros. Evidentemente este C3 es diferente al DS3 al que yo estaba acostumbrado pese a que en las curvas la sensación es similar a la que ya conocía. En los enlaces rápidos tiene ventajas de 'grip' (adherencias), es un poco más impresionante. El recorrido del Rally de México también ha evolucionado no conozco más que el 70% de los tramos especiales, por lo que debo volver a estudiarlo para familiarizarme con el nuevo recorrido".

P: ¿Cuál es su objetivo en este retorno?

R: "Me sentiría feliz si logro competir con un buen ritmo. No podemos hablar de victorias, dado que hace seis años que no corro un rally en tierra. (ndlr: cinco en realidad, desde el Rally de Argentina de 2013). Mis adversarios han acumulado experiencia y conocen mejor que yo el recorrido en México. Soy consciente que hay expectativas por mi regreso, he visto muchos periodistas, pero realmente ignoro cómo me va a ir. Estoy impaciente por ver en qué nivel me encuentro, pero voy hacia los desconocido".

