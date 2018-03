La UE avisa a Trump que no aceptará que excluya sólo a algunos países de la UE de aranceles al acero

9/03/2018 - 13:38

Katainen dice que el bloque no hará concesiones comerciales a EEUU y están listos para aprobar medidas de respuesta si necesario

BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Empleo y Crecimiento, Jyrki Katainen, ha instado a la Administración estadounidense de Donald Trump a excluir a la industria europea del arancel del 25% al acero y del 10% al aluminio, igual que en el caso de México y Canadá y le ha avisado de que el bloque no tolerará que excluya sólo a determinados países de la UE.

"Esperamos que toda la UE sea tratada como un bloque comercial. No podemos aceptar que la UE sea dividida en categorías diferentes", ha avisado el finlandés en rueda de prensa después de que Reino Unido haya avanzado que pediría ser excluido.

Katainen ha dejado claro que la UE no subsidia a su industria del acero y el aluminio y por tanto no puede haber diferencias de trato entre países ni compañías en el conjunto del bloque. "No es el caso. No queremos ver división entre los Estados miembro o compañías sobre estas cuestiones", ha zanjado.

"No hay subsidios en nuestro sector del acero y aluminio", ha asegurado el vicepresidente de la Comisión Europea.

"Nuestras compañías no pueden vender acero ni aluminio por debajo del precio de mercado a Estados Unidos, de modo que esto no se puede justificar para elevar los aranceles", ha remachado el finlandés, que ha dejado claro que "las autoridades estadounidenses no han encontrado ninguna prueba" que demuestre este extremo. "Y mucho menos que lo hayan hecho con la ayuda de algunos de nuestros Gobiernos", ha agregado.

EXIGEN CLARIDAD A EEUU Y NO HABRÁ CONCESIONES COMERCIALES

Katainen ha dejado claro que la UE insiste en que Estados Unidos excluya al bloque del arancel y ha confiado en que el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, ofrezca "el máximo de claridad posible" en la reunión trilateral que mantendrá este sábado en Bruselas con la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, y el ministro de Comercio nipón, Hiroshige Seko, inicialmente prevista para hablar del problema de la sobreproducción en el sector.

"No esperamos que todo se resuelva en la reunión de mañana. Es una reunión, no la reunión", ha explicado, insistiendo en que "lo más probable es que las discusiones continúen". Pero aspiran a tener "el máximo de claridad" sobre el proceso de exclusión del arancel, cuyos criterios no están claros todavía.

Eso sí, Katainen ha dejado claro que el bloque no hará concesiones comerciales a Estados Unidos por excluirle.

"Espero que nadie espere que diéramos algunas concesiones en cuestiones comerciales, incluso si el comercio entre EEUU y Europa se ha cuestionado. Esto no es una negociación comercial. Hablamos de una acción unilateral contra normas internacionales", ha avisado. También ha dejado claro que la reivindicación de Trump de que los países europeos de la OTAN cumplen el objetivo de destinar el 2% del PIB a defensa es otra cuestión "completamente separada".

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario ha dejado claro además que Europa "es el aliado de seguridad más natural de Estados Unidos y viceversa". "Somos un aliado, no una amenaza", ha zanjado.

Katainen ha insistido en que la opción preferida de la UE es resolver la cuestión de los aranceles al acero y aluminio "antes de que se convierta realmente en un problema".

"Estamos preparando nuestras medidas de reequilibrio para estar listos para utilizarlas si es necesario", ha zanjado, en alusión a la lista de productos acereros, industriales y agrícolas, entre ellos el acero, el zumo de naranja, los Levi's, las motos Harleys, el whisky Bourbon, arándanos o la mantequilla de cacahuete, a los que la UE impondría un arancel equivalente para cubrir las pérdidas económicas que generaría su medida.

Katainen también ha dejado claro que el bloque denunciará a EEUU ante la OMC "si proceden" con la medida contra la UE, si es posible "con otros aliados, socios", aunque ha insistido en que esperan no verse "forzados" a recurrir a medidas de represalia.