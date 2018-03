Hillary Clinton ve un "peligro diplomático" en negociaciones con Pyongyang

AFP 10/03/2018 - 14:30

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump "no ve el peligro" en las discusiones que quiere abrir con el régimen norcoreano, estimó Hillary Clinton, exjefa de la diplomacia de Estados Unidos y antigua rival de Trump en las elecciones presidenciales.

"Si quieren hablar con Kim Jong Un sobre sus armas nucleares, necesitan diplomáticos con experiencia", lo que no hay actualmente en Estados Unidos, declaró al diario holandés Algemeen Dagblad.

"Se necesitan personas que conozcan bien los expedientes y que conozcan a los norcoreanos y su lenguaje", explicó en esta entrevista publicada el sábado.

Pero, el departamento de Estado perdió a muchos diplomáticos desde la llegada de Trump al poder y no quedan muchos que sean capaces de negociar con Pyongyang: "No pueden tener diplomacia sin diplomáticos", advirtió Clinton. "El gobierno Trump no reconoce el peligro", sentenció.

Clinton se encontraba en Holanda para dar un discurso sobre la situación internacional.

