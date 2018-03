Irlanda gana el Seis Naciones y buscará el Grand Slam en Twickenham

AFP 10/03/2018 - 19:58

Irlanda ganó el Torneo de las Seis Naciones de rugby gracias a su victoria sobre Escocia con un punto de bonificación (28-8), este sábado en Dublín, combinada a la derrota de Inglaterra contra Francia (22-16) en Saint Denis, en la cuarta y penúltima jornada de la competición.

Al XV del Trébol solo le falta completar la hazaña esta temporada con un triunfo el próximo sábado en Twickenham frente a Inglaterra, con lo que lograría el tercer Grand Slam de su historia, tras los conseguidos en 1948 y 2009.

Gracias a su undécima victoria consecutiva (un récord), el equipo de Joe Schmidt (19 puntos) ya no puede ser alcanzado en la clasificación, ya que Inglaterra y Francia tienen diez unidades.

Este triunfo irlandés permite coronar la progresión exhibida estos últimos meses, con un potencial físico impresionante.

Una fuerza que le ha convertido en uno de los pocos equipos en poder rivalizar con Inglaterra, Sudáfrica y Nueva Zelanda, tres naciones a las que ha batido recientemente.

En su partido contra Escocia en Dublín, Irlanda marcó cuatro tries, gracias principalmente a un nuevo doblete del wing Jacob Stockdale, en el primer periodo(22 y 40), su tercero consecutivo tras los logrados ante Italia y Gales.

En el segundo periodo Conor Murray (46) y Sean Cronin (69) completaron el triunfo con bonus gracias a dos nuevos tries.

Stockdale, de 21 años, se convirtió en el único jugador en la historia de Irlanda en lograr seis tries en un mismo torneo de las Seis Naciones.

"Hay mucho trabajo detrás para llegar a este punto en que nos encontramos. Ha sido una buena victoria contra un duro rival como Escocia", señaló el fullback irlandés Rob Kearney, declarado mejor jugador del partido.

"Empezamos muy bien y tuvimos algunas ocasiones de lograr tries, pero no las concretamos. Aunque Jacob Stockdale logró otros dos tries y al final no hicimos con el bonus, por lo que ahora estamos concentrados en el próximo partido en Twickenham", añadió.

