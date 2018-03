Trump asegura que rechazó las demandas de Peña Nieto en relación con la construcción del muro

11/03/2018 - 5:44

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este sábado que ha rechazado las demandas del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de anunciar que México no tendrá que pagar por el propuesto muro fronterizo durante un mítin en apoyo del candidato republicano al Congreso Rick Saccone.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El líder estadounidense ha contado con todo lujo de detalles su versión de una tensa llamada telefónica que tuvo lugar el mes pasado con su homólogo mexicano. Según varias fuentes, el inquilino de la Casa Blanca insistió sobre la construcción del polémico muro durante la conversación, lo que llevó a Peña Nieto a postergar la que sería la primera visita del líder mexicano a Washington.

Trump ha sacado el tema durante su discurso cuando la multitud comenzó a cantar 'Build that Wall' (Construye ese muro). El mandatario ha descrito a Peña Nieto como un "tipo realmente agradable" que planteó sus demandas de una forma muy respetuosa.

"Él dijo: 'señor presidente, me gustaría que haga una declaración de que México no pagará por el muro'", ha narrado Trump. "Yo dije: '¿estás loco? No voy a hacer esa declaración'", ha añadido.

La visita del líder mexicano a Washington aún no se ha vuelto a concertar. El yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, considerado como uno de los promotores del acercamiento diplomático entre EE.UU. y México, viajó a la Ciudad de México la semana pasada para, aparentemente, intentar suavizar las tensiones.