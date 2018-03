El Gobierno británico expulsará a diplomáticos rusos por el ataque al exespía, según Sky News

14/03/2018 - 13:12

El Gobierno de Reino Unido prevé anunciar este miércoles la expulsión de diplomáticos rusos como represalia por el ataque con gas nervioso contra el exespía Sergei Skripal y su hija en la localidad inglesa de Salisbury, en el que Londres ve la mano de Moscú, según fuentes citadas por la cadena Sky News.

LONDRES, 14 (EUROPA PRESS)

La cadena no ha podido confirmar a cuántas personas afectaría la medida, aunque no serían tantos como en el año 1971, cuando Reino Unido expulsó a 105 espías soviéticos. Tampoco está claro si el embajador podrá seguir en su puesto, en la medida en que Londres no querría romper del todo el diálogo.

Entretanto, el Ejecutivo británico ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para informar al resto de miembros de las investigaciones abiertas sobre el ataque, según informa en Twitter el Foreign Office. Rusia es uno de los 15 miembros del principal órgano ejecutivo de Naciones Unidas.