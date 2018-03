El tribunal de Cuentas constata la escasa eficacia de ayudas de la UE para mejorar el Estado de Derecho en Turquía

14/03/2018 - 17:17

Bruselas insta a los 28 a aportar 2.000 de los 3.000 millones adicionales prometidos a Ankara para cumplir el acuerdo de refugiados

El Tribunal de Cuentas de la UE (ECA, por sus siglas en inglés), ha constatado la eficacia limitada de las ayudas de la UE para preparar la adhesión de Turquía al bloque para contribuir a mejorar el Estado de Derecho y la independencia judicial en el país en un informe publicado este miércoles.

El órgano que fiscaliza las cuentas europeas se ha centrado en comprobar si la ayuda a la preadhesión para Turquía (IPA) se centró en sectores prioritarios como el Estado de Derecho, la gobernanza, la educación, el empleo y las políticas sociales, a los que se han asignado 3.800 millones de los más de 9.000 millones previstos para Turquía entre 2007 y 2020.

En su informe, el Tribunal de Cuentas europeo ha concluido que las ayudas "no respondieron suficientemente a algunas necesidades fundamentales en los sectores del Estado de Derecho y la gobernanza, donde están pendientes algunas reformas cruciales".

"Apenas dan respuesta a algunas de las necesidades fundamentales: la independencia y la imparcialidad de la justicia, la lucha contra la corrupción de alto nivel y la delincuencia organizada, la libertad de prensa, la prevención de conflictos de intereses y el refuerzo de la auditoría externa y de la sociedad civil", sostiene en el informe.

La propia Comisión, recuerda el Tribunal de Cuentas europeo, admite en su propio análisis que "no se han producido avances satisfactorios en estos ámbitos durante varios años" por falta de voluntad política de Ankara.

El organismo fiscalizador afea que pese a los avances "reiteradamente insatisfactorios", la Comisión recurrió "poco" a la condicionalidad de las ayudas para apoyar las reformas en sectores prioritarios en los que los avances "no eran adecuados".

"La Comisión rara vez impuso condiciones como la opción de volver a centralizar la gestión de los proyectos o de aplicar medidas correctoras si no se cumplían las condiciones de los proyectos", sostiene. Tampoco reflejó "expresamente" la posibilidad de "suspender la financiación" de las ayudas en caso de incumplir los principios del Estado de Derecho y la democracia y ha constatado "deficiencias en el seguimiento de los resultados de los proyectos".

También ha constatado "retrasos generalizados" en la programación y ejecución de las ayudas, debido entre otros a "la débil capacidad administrativa" en Turquía y ha cuestionado "la sostenibilidad" de los resultados más positivos para acercar a Turquía al acervo comunitario en áreas como la fiscalidad, el empleo y las aduanas "sobre todo por la falta de voluntad política, empeorada por los despidos a gran escala, las suspensiones de funcionarios y las restricciones impuestas a la sociedad civil". "Por consiguiente, el Tribunal considera que la eficacia del IAP solo ha sido limitada", ha concluido el órgano fiscalizador europeo.

El Tribunal de Cuentas europeo recomienda a la Comisión Europea "orientar mejor" las ayudas a las reformas "necesarias para lograr un avance creíble para la adhesión a la UE", especialmente la independencia judicial y la lucha contra la corrupción, la libertad de medios y el apoyo a la sociedad civil, así como mejorar la evaluación de las ayudas y el seguimiento de los resultados de los proyectos.

También recomienda introducir una mayor condicionalidad a cambio de las mismas, ya sea "reconduciendo o reduciendo" las ayudas en respuesta al "retroceso" en materia del Estado de Derecho y la gobernanza.

BRUSELAS YA HA TOMADO MEDIDAS

"Somos conscientes de las deficiencias y dificultades identificadas en el informe del tribunal. Nos tomamos muy en serio estas cuestiones y hemos dado pasos para responder", ha replicado en rueda de prensa el comisario de Inmigración e Interior, Dimitris Avramopoulos, al ser preguntado por el informe.

Así, ha recordado que "el programa de 2017 ha sido ajustado en respuesta a la baja capacidad de absorción (de Turquía) y el retroceso serio en los ámbitos del Estado de Derecho y los derechos fundamentales". "También hemos reorientado de alguna manera nuestra asistencia más hacia las áreas de alta prioridad y también se ha aumentado la cuota de fondos "gestionados" por la Comisión directamente, ha precisado.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles formalmente que la UE cumpla la promesa a Turquía de aportarle otros 3.000 millones de euros de ayuda para los refugiados sirios a cambio de su cooperación para frenar la inmigración irregular a Europa.

El comisario de Presupuestos, Günther Oettinger, ya avanzó este martes que el Ejecutivo comunitario incluirá una partida de 1.000 millones de euros en el presupuesto europeo de 2019 para cubrir la ayuda e instó a los Gobiernos europeos a aportar los otros 2.000 millones restantes, el mismo reparto que hubo en el caso de los primeros 3.000 millones, que ya se han comprometido a finales de 2017 en su totalidad.

"Hemos tomado nota de las objeciones y escucharemos las opiniones de los Estados miembro. Discutiremos esas opiniones", ha dicho Avramopoulos, al ser preguntado por el rechazo de muchos países a dar más ayudas a Turquía.

El comisario de Inmigración ha insistido no obstante en la necesidad de mantener en el futuro el acuerdo con Ankara para frenar la inmigración irregular a Europa, que ha permitido reducir de forma significativa el número de llegadas. "No tengo que explicarles qué ocurriría si este acuerdo no existiera", ha alertado, defendiendo el gesto de "amistad" antes de la cumbre de los líderes de la UE con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ,a finales de mes en Varna (Bulgaria), cuya celebración se ha llegado a poner en cuestión por los últimos incidentes en el Egeo y el Mediterráneo Oriental por las disputas territoriales que mantiene Anakra con Grecia y Chipre.

"Esperamos tener una reunión buena en Varna. Creemos que será una reunión muy importante. Nos dará la posibilidad de clarificar un número de aspectos sobre la cooperación entre la UE y Turquía y otras cuestiones de preocupación", ha explicado, al tiempo que ha instado a Ankara a hacer un gesto "positivo" y permita la vuelta de dos soldados griegos que permanecen detenidos en Turquía tras haber cruzado "400 metros" la frontera.