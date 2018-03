"Nos vamos bien" del sorteo de cuartos, dice Amor

AFP 16/03/2018 - 15:02

El director de relaciones institucionales del Barcelona, Guillermo Amor, consideró que salen contentos del sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones tras quedar emparejados con la Roma, aunque la sensación hubiera sido igual con otro equipo.

"Nos vamos bien, pero hubiera tocado quien hubiera tocado, nos hubiéramos ido bien porque no hay otro remedio", dijo Amor a la televisión Bein Sports, tras el sorteo celebrado en la localidad suiza de Nyon.

"Si sales preocupado en los sorteos, el día del partido no lo quiero ni pensar. Tenemos que salir bien, contentos, satisfechos, ha tocado la Roma que era una posibilidad y nada más, a prepararlo bien", añadió el responsable azulgrana.

Amor restó importancia al hecho de evitar un cruce con el Real Madrid, asegurando que "son eliminatorias que ahora son complicadas, son todos equipos buenos, tenemos que respetar a todos, no hay nada hecho con nadie".

"Los italianos son equipos serios, fuertes, que compiten bien, que trabajan mucho como equipo", añadió Amor, antes de asegurar que "a lo mejor piensas que no tienen tantos jugadores para poder resolver, pero como equipo te pueden ganar, así que nuestro respeto para ellos".

Respecto a la posibilidades de ganar la Liga de Campeones, Amor consideró que "nosotros tenemos ganas de ganar todo, como siempre, nuestros objetivo es ganar todas la competiciones, la 'Champions' es una más".

Sin embargo, tiene claro que no alzar la 'Orejona' no sería un fracaso: "Fracaso es cuando no haces lo que tienes que hacer, cuando no has competido bien. Las cosas te duelen cuando no has trabajado o te has relajado, pero no creo que sea el caso", sentenció.

