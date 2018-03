El cuerpo de Dalí vuelve a su lugar tras infructuosa demanda de paternidad

AFP 16/03/2018 - 15:04

El cuerpo del pintor español Salvador Dalí, exhumado en julio para un test de ADN en el marco de una demanda de paternidad, recuperó su lugar en el Teatro-Museo de Figueras, anunció este viernes la fundación que gestiona el patrimonio del artista surrealista.

La restitución del cuerpo, enterrado bajo la cúpula de este museo catalán, comenzó el jueves a las 18H00 (17H00 GMT), y concluyó a la 1H15 de la mañana, precisó la Fundación Gala-Salvador Dalí en un comunicado.

La institución indicó que la operación se efectuó "de manera que se preservara la intimidad y la memoria del Maestro". El pintor fue de nuevo inhumado en presencia de un notario y de un forense.

El cuerpo del artista, nacido en Figueras y fallecido en el mismo lugar en 1989, fue exhumado en julio a causa de la demanda de paternidad presentada por Pilar Abel, una pitonisa que aseguraba ser fruto de una relación entre Dalí y su madre, y decía tener un testimonio clave.

Para sacarlo hubo que levantar una losa de más de una tonelada de peso que protegía el sarcófago de madera maciza, a fin de extraer dos huesos largos, cabellos y uñas. El ADN de los restos fue luego analizado por un instituto de toxicología en Madrid.

Los resultados del test de ADN fueron desfavorables a la demandante, de modo que quedó excluido que la pitonisa fuera hija de Salvador Dalí, conocido mundialmente por cuadros como "Persistencia de la memoria" o "Enigma sin fin".

El caso dio mucho que hablar en España y en Figueras en particular, y volvió a hablarse de la sexualidad de Dalí, que estuvo casado con Gala, ex pareja del poeta francés Paul Éluard, y no tuvo hijos.

La justicia condenó además a la vidente, de 61 años, a asumir las costas del proceso, pero ésta dijo ser insolvente y apeló la decisión.

Contactada por la AFP, la Fundación Gala-Salvador Dalí no quiso precisar el montante de las costas.

