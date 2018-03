Un tribunal de Turquía rechaza liberar al presidente del diario 'Cumhuriyet'

16/03/2018 - 19:03

Un tribunal de Turquía ha ordenado este viernes que el presidente del diario 'Cumhuriyet' permanezca detenido, rechazando así la demanda de sus abogados para que fuera liberado como el resto de acusados en el caso, según ha informado el diario local 'Hurriyet'.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La semana pasada, un tribunal ordenó la liberación de los periodistas del diario Ahmet Sik y Murat Sabuncu mientras continúa el juicio contra ellos por "terrorismo", si bien indicó que Atalay, debía seguir detenido.

Tras su liberación, Sabuncu dijo que la misma no es una razón para estar contento debido a que muchos periodistas siguen en cárceles del país. "No debemos estar contentos por haber sido liberados, ya que ello no significa que la situación haya cambiado en Turquía respecto a la libertad de expresión", sostuvo.

En esta misma línea se expresó Sik, quien dijo "no estar para nada contento". "No quiero que estéis contentos mientras Atalay sigue dentro (de prisión). Preferiría que estuvierais enfadados, ya que eso nos mantiene en pie", añadió.

Un total de 17 trabajadores de 'Cumhuriyet' hacen frente a cargos por "terrorismo" en el juicio abierto contra ellos el 24 de julio de 2017, siendo Atalay el único que permanece detenido a día de hoy.

Los acusados fueron imputados por presuntamente apoyar en sus artículos al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el Partido-Frente Revolucionario Liberación del Pueblo (DHKP-C) y la organización que lidera el clérigo islamista Fetulá Gulen.