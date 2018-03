Familias de Ayotzinapa subrayan que el informe de la ONU reitera las incongruencias de la versión oficial

17/03/2018 - 15:25

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 durante una protesta han destacado que el reciente informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ahonda en las incongruencias de la versión oficial de las autoridades y exigen que no se cierre el caso.

El informe, titulado 'Doble Injusticia' señala que "hay sólidos motivos" que apoyan que parte de las personas detenidas en la fase inicial de las investigaciones fueron torturadas, al tiempo que se sospecha de acciones de "encubrimiento".

"El informe de la ONU confirma nuevamente lo que ya habíamos denunciado: Que los jóvenes están vivos, que la mentira histórica no existe y que no permitiremos que el caso sea cerrado con la detención de 'El Rana', un supuesto personaje importante según la PGR (Procuraduría General de la República), ha afirmado el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.

Las familias han argumentado en rueda de prensa que la constatación de que hubo torturas a presuntos implicados hacen dudar de la versión de los hechos, ya que estas torturas buscaban reivindicar la llamada "verdad histórica".

"El informe 'Doble Injusticia' confirma lo que hemos denunciado cada día, que la mentira histórica no existe y no permitiremos que cierren el caso", ha añadido De la Cruz. "Nosotros lo que queremos es la verdad, de donde están los 43, no la queremos bajo tortura. Cuando torturan los detenidos dicen lo que la autoridad quiere escuchar", ha agregado otro familiar, Mario González.

Las familias han indicado que este nuevo informe demuestra la imposibilidad de la hipótesis según la cual los 43 normalistas fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, como señaló en su momento la PGR. Así, señalan que se ha demostrado la imposibilidad de realizar una hoguera de magnitud tal que sirviera para incinerar los cuerpos de todos los estudiantes y han denunciado la actitud de un "gobierno mentiroso" que quiere "imponer su verdad histórica".

EL CASO AYOTZINAPA

Los 43 normalistas de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala durante una protesta después de ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron a un grupo criminal por causas no esclarecidas.

La hipótesis oficial de que fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula fue refutada por los expertos, que consideran que no existen evidencias científicas para sostenerlo.

Forenses argentinos que ayudaron con la investigación, así como la CIDH y la PGR han desmentido en diversas ocasiones esa 'versión oficial' alegando pruebas falsas, trabas y presiones en la búsqueda de los desaparecidos.