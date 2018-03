Perú está herido sea cual sea el futuro de Kuczynski, dice cardenal

AFP 17/03/2018 - 19:01

El cardenal de Perú, Juan Luis Cipriani, señaló el sábado que su país ya está muy herido cualquiera sea el resultado en el Congreso del pedido de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

"Sea cual sea al resultado el país está muy herido porque el principio de autoridad está muy frágil", dijo el cardenal durante su programa radial "Diálogo de Fe", por RPP.

El presidente Kuczynski enfrenta este jueves en el Congreso -dominado por la oposición- una moción para destituirlo por presuntamente haber mentido sobre sus lazos con la empresa Odebrecht, tres meses después de haber sobrevivido a otro proceso similar.

"Yo pediría un esfuerzo mayor, valiente, para que realmente podamos ver con más claridad no solo si se llega al número 87 (número de votos de legisladores necesarios para destituirlo), 48 o 96, no. El Perú, tal como está, está enfermo y herido. Hay que curarlo y curarlo a fondo", dijo Cipriani, figura del Opus Dei en América Latina.

"No existe un mea culpa, un decir 'me he equivocado' (...) Creo que hay valores no negociables, desde el Presidente de la República hasta el último. La verdad no se puede negociar, la honradez no se puede negociar", señaló.

Kuczynski está bajo fuego desde que en diciembre la constructora brasileña Odebrecht reveló que había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a empresas ligadas a él mientras era ministro. Hasta entonces el mandatario había negado todo lazo con la constructora.

Odebrecht admitió además que hizo aportes de campaña en 2006 y 2011 a los últimos cuatro ocupantes del sillón presidencial peruano, incluido Kuczynski, y a la líder opositora Keiko Fujimori. Todos ellos lo niegan.

