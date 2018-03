Las autoridades de la UE abordan el caso Cambridge Analytica

AFP 20/03/2018 - 14:45

Las autoridades de la Unión Europea abordaban este martes el caso Cambridge Analytica, la empresa relacionada con la campaña electoral de Donald Trump acusada de usar sin permiso los datos personales de millones de usuarios de Facebook.

El tema está en la agenda de una reunión de los encargados de la protección de datos en Bruselas, señaló la Comisión Europea, una de cuyas representantes iba a pedir "aclaraciones" a Facebook este martes en Washington, un día después de que las acciones de la red social se desplomaran en bolsa por este caso.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, anunció por su parte el lunes que los eurodiputados iban a "investigar plenamente" esta "violación inaceptable de los derechos a la confidencialidad de los datos", revelada por los periódicos The New York Times y The Observer.

Facebook anunció el cierre de la cuenta de Cambridge Analytica, una empresa de análisis de datos que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y que está acusada de haber recopilado sin permiso datos personales de millones de usuarios de la red social.

Cambridge Analytica "negó firmemente" el lunes haber utilizado esos datos para elaborar un programa que le permitía prever e influenciar el voto de los electores.

Las autoridades encargadas de la protección de datos en los países de la UE "hablarán del tema durante una reunión" el martes en Bruselas del "G29", su instancia de cooperación europea, señaló la Comisión, que desea que estos organismos abran una investigación.

La comisaria europea encargada de la protección de datos, Vera Jourova, se halla en Estados Unidos en el marco de sus contactos regulares con la administración estadounidense.

"Su equipo está en contacto con Facebook para encontrar un momento apropiado para hablar del caso con la compañía" durante este desplazamiento, señaló la Comisión.

"¿Cuándo va a explicar Mark Zuckerberg lo que ha pasado con nuestros datos?" lanzó el martes en Twitter el eurodiputado liberal Guy Verhofstadt, exprimer ministro belga.

Por su parte el regulador británico de la información y de los datos personales anunció este martes una orden para tener acceso a los servidores de Cambridge Analytica y pidió a Facebook que suspenda su propia investigación para no interferir en la suya.

