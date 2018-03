Diego Costa cree que Griezmann se quedará en el Atlético de Madrid

AFP 21/03/2018 - 14:44

El delantero del Atlético de Madrid y de la selección española Diego Costa se mostró convencido este miércoles de que su compañero francés Antoine Griezmann seguirá en el equipo rojiblanco la próxima temporada, cuando han vuelto a surgir rumores sobre su eventual marcha.

"Sabe que le queremos, que es un jugador muy importante, todavía sigue con nosotros, todavía no me ha dicho que se va", dijo Costa en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de la 'Roja', que el viernes se enfrenta a Alemania en un partido amistoso.

"Estaría encantado de que se quedara, cada uno tiene que buscar lo mejor y lo mejor para él, en mi opinión, es quedarse", añadió el delantero rojiblanco.

Los rumores sobre una eventual salida de Griezmann han vuelto a resurgir después que el delantero francés asegurara en una entrevista con el diario L'Equipe que "mi futuro se decidirá antes del Mundial".

"Quiero ir a Rusia con la conciencia tranquila. Y además, creo que es lo que todo el mundo quiere", añadió el delantero internacional francés, concentrado con su selección, asegurando que "le he dicho a mi hermana que nos quedemos o nos marchemos, tiene que estar solucionado antes" del Mundial.

"Yo creo que se va a quedar", insistió Costa, recordando con una sonrisa que "me llamaba todos los días para volviera al Atlético y ahora no me va a dejar solo".

"Eso no puede ser, se va a quedar", sentenció el delantero hispano-brasileño.

gr/iga