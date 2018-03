Bruselas rechaza una propuesta ciudadana europea para revertir el Brexit por falta de base legal

21/03/2018 - 16:03

La Comisión Europea ha decidido rechazar este miércoles el registro de una iniciativa ciudadana presentada por un grupo de ciudadanos europeos cuyo objetivo principal es convencer a los británicos de que permanezcan en la Unión Europea, tras determinar que el Ejecutivo comunitario no tiene "base legal" para registrar esta propuesta.

BRUSELAS 21 (EUROPA PRESS)

La iniciativa, que lleva el nombre de 'Amigos británicos - quédense en la UE' ('British friends - stay with us in the EU') pretende, según han asegurado sus miembros, crear una plataforma que permita "a todos los ciudadanos europeos" formar parte de ella y "alcanzar a una mayoría de ciudadanos británicos" con el fin de que "puedan dar a conocer su opinión" sobre el Brexit.

"A pesar de que la Comisión lamenta la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea, no existe base legal en los tratados que permita la adopción de una legislación europea para revocar" una decisión soberana de este tipo, ha respondido Bruselas.

Asimismo el Ejecutivo comunitario ha remarcado que "no se ha proveído información sobre el mecanismo legislativo que potencialmente podría acompañar o apoyar esta iniciativa", la cual permitiría a un grupo de ciudadanos europeos de fuera de Reino Unido "revocar" la decisión de este país de abandonar el club europeo o convencer a los británicos de que cambien de opinión.

Las condiciones de admisibilidad de una iniciativa ciudadana europea son que la acción propuesta "no caiga en una competencia fuera de los poderes de la Comisión sobre propuestas legislativas", que no sea "manifiestamente abusiva, frívola o irritante" o vaya "manifiestamente en contra de los valores de la Unión", según ha informado Bruselas en un comunicado.