Argentina es "el equipo de Messi", dice DT Sampaoli

AFP 22/03/2018 - 16:29

El entrenador de la selección argentina Jorge Sampaoli definió este jueves que la Albiceleste es el equipo de Lionel Messi, al sopesar la influencia del capitán en el sistema de juego y en el resto del equipo.

"Este es mucho más el equipo de Messi que el mio", dijo Sampaoli durante una conferencia de prensa en Manchester donde Argentina disputará un amistoso el viernes en el Etihad Stadium frente a la eliminada Italia como parte de su preparación para el Mundial de Rusia-2018.

Sampaoli consideró que "Leo está en un momento de madurez, de mucha responsabilidad respecto a lo que él puede otorgarle al resto".

"Mas allá que venía con una fatiga, su llegada potenció a todos. Ese magnetismo que tiene Leo genera que uno esté obligado a acompañar desde otro lugar", dijo el DT.

El entrenador explicó los esfuerzos por encontrarle los mejores socios. "Tener al mejor del mundo en la cancha nos obliga a ver cuáles son los jugadores que pueden vincularse mejor con él", señaló.

Al término de una nueva práctica del equipo que viene entrenando en Manchester desde el lunes, Sampaoli aseguró que Argentina "es candidata a ganar el Mundial".

"Somos candidatos por escudo, bandera y jugadores, porque en el fondo nos reprochamos no alcanzarlo porque somos así, está en nuestra esencia y no lo podemos negar", dijo.

No obstante consideró necesario dar vuelta la página a las frustraciones por las finales perdidas en el pasado para llegar al Mundial con la motivación alta.

"Hay que establecer pautas que nos permitan desarrollar lo que viene sin acordarnos mucho de lo que pasó. A ellos no les tocó ganar y eso los lleva a una relación: no que perdieron sino que son perdedores, y eso no es justo", dijo.

Sobre el estado anímico y físico del equipo aseguró que ve en los jugadores "un esfuerzo notable en cada entrenamiento".

Sobre Sergio Agüero (Manchester City) con una lesión en la rodilla que lo margina para el partido ante Italia, consideró "difícil" que llegue a recuperarse a tiempo para el 27 cuando Argentina juegue su segundo amistoso ante España en el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.

"Está en un gran momento, pero el mejor Agüero es el que vino de Independiente y al que yo quiero llegar: que resuelva situaciones con su personalidad y que no se estructure demasiado", explicó.

Si Agüero "está bien, Argentina tiene un potencial ofensivo muy valioso", consideró al recordar que es de los que mejor se entiende con Messi.

Sobre Italia, y pese a su eliminación del Mundial, Sampaoli consideró que "sigue siendo una potencia" futbolística.

"El del viernes más que un amistoso es un partido de semifinal de Mundial contra un equipo muy grande", remarcó.

sa/ap/ol