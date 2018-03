Dimite el principal abogado de Trump en las investigaciones del fiscal Mueller

22/03/2018 - 16:41

El responsable del equipo de abogados que defiende al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las investigaciones de un fiscal especial por la presunta injerencia de Rusia en las últimas elecciones ha presentado este jueves su dimisión.

WASHINGTON, 22 (EUROPA PRESS)

El abogado John Dowd, que asumió la defensa de Trump en verano de 2017, ya había sopesado en varias ocasiones su salida, pero finalmente se ha hecho a un lado tras considerar que el presidente ha ignorado sus advertencias de forma reiterada, según fuentes citadas por 'The New York Times.

Dowd, por ejemplo, no ve conveniente que Trump preste declaración ante la oficina especial que lidera el fiscal Robert Mueller, pese a la disposición aireada por el mandatario.

"La investigación de Mueller no debería haber comenzado nunca en la medida en que no hay colusión (con Rusia) y no hay delito", criticó el presidente en Twitter el 18 de marzo. Trump sostiene que las pesquisas se basan en "actividades fraudulentas" y en un "dosier falso" pagado por el equipo de la excandidata demócrata Hillary Clinton.