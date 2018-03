Lituania rechaza felicitar a Putin tras Salisbury y decidirá pronto si expulsa a diplomáticos rusos

22/03/2018 - 16:44

La presidenta lituana, Dalia Grybauskaite, ha rechazado felicitar al presidente ruso, Vladimir Putin, por su reelección en el cargo en las elecciones del pasado domingo tras el ataque con un agente nervioso contra el exespía ruso Sergei Skripal y su hija en la localidad británica de Salisbury y ha avanzado que decidirá en "un futuro cercano" si expulsa o no a diplomáticos rusos en represalia.

BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)

"Apoyamos plenamente a Reino Unido en esta situación y apoyamos las medidas que Reino Unido está aplicando y todos nosotros estamos considerando las mismas medidas. Yo lo estoy haciendo como presidenta de Lituania", ha explicado Grybauskaite, a su llegada a la cumbre europea, donde se espera que la primera ministra británica, Theresa May, informe a sus homólogos del incidente.

El Gobierno de May ha asegurado que es "altamente probable" que Moscú esté detrás del ataque y ha expulsado a 23 diplomáticos rusos, además de congelar los contactos de alto nivel con Rusia.

Al ser preguntada está estudiando expulsar a diplomáticos rusos concretamente y cuando podría tomar una decisión al respecto, la presidenta lituana, cuyo Gobierno es uno de los más duros con Rusia, ha asegurado que "sí" y que tomará una decisión "en el futuro cercano".

La jefa de Estado lituana ha asegurado además que ha tomado la decisión de no felicitar a Putin por su reelección tras el ataque en Salisbury, aunque ha evitado criticar al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, por haberlo hecho.

"Cada uno decidimos por nosotros mismos. Yo he decidido no felicitar, especialmente tras Reino Unido", ha explicado. "No hay espacio en esta ocasión para la diplomacia barroca", ha remachado.