Trump dice que Biden "caería pesadamente" si se enfrentaran físicamente

AFP 22/03/2018 - 16:50

El presidente Donald Trump y el exvice presidente Joe Biden, ambos septuagenarios, nuevamente expresaron públicamente su recíproca animosidad el jueves, multiplicando amenazas de enfrentamiento físico.

"El loco de Joe Biden trata de aparecer como un hombre rudo. En realidad es débil, tanto mental como físicamente, pero sin embargo amenaza, por segunda vez, con atacarme físicamente", tuiteó este jueves Trump, de 71 años.

"No me conoce, pero caería rápida y pesadamente, llorando todo el tiempo. No amenaces a la gente Joe!"

Hablando en un mitin contra el acoso sexual el martes en la Universidad de Miami, Biden -quien considera candidatearse contra Trump en 2020- dijo que hubiera "demolido" al mandatario si hubieran estado juntos en la secundaria debido a su falta de respeto hacia las mujeres.

"Es alguien que termina siendo un líder nacional que dijo que 'puedo tocar a una mujer donde quiera y a ella le gusta'", dijo Biden, aludiendo a un video que surgió en los últimos días de la campaña de 2016, en el que se ve a Trump vanagloriándose de su capacidad para tocar los genitales de las mujeres.

"Me preguntaron si querría debatir con este caballero y yo dije que no. Dije 'si estuviera en la secundaria, lo llevaría detrás del gimnasio y lo demolería'," agregó Biden, de 75 años.

"He estado en muchos vestuarios durante mi vida. Soy muy buen atleta. Alguien que hablaba así, era generalmente el más gordo y feo H.D.P. del lugar".

Trump había calificado quellos dichos como "charla de vestuario".

Biden, vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017, había hecho comentarios similares durante la campaña electoral de 2016.

Trump ya lanzó su campaña por la reelección en 2020.

