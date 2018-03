Jefe de Comisión rechaza cesar a su mano derecha en plena polémica

AFP 23/03/2018 - 18:56

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, descartó este viernes cesar a su mano derecha, el alemán Martin Selmayr, en plena polémica por el fulgurante ascenso de este último al puesto de funcionario más alto del ejecutivo comunitario.

Miembro del Partido Popular Europeo (PPE), Juncker había advertido a los mandatarios europeos de esta formación conservadora que dimitiría si el funcionario alemán, de 47 años, caía, indicó a la AFP una fuente de la formación, confirmando las informaciones de los medios Spiegel y Político.

"Selmayr no dimitirá ya que yo soy el único que puede pedirle la dimisión", declaró el viernes el titular de la Comisión Europea, durante una rueda de prensa al término de una cumbre europea en Bruselas.

Preguntado sobre su amenaza de dimitir, el ex primer ministro luxemburgués estimó que la pregunta ya no era "pertinente", ya que no pediría al nuevo secretario general de la Comisión su dimisión.

Jefe de gabinete de Juncker durante los últimos cuatro años, su controvertido nombramiento como secretario general generó polémica en Bruselas. El Parlamento Europeo envió 130 preguntas a la Comisión sobre las condiciones de la designación y sobre si respetaron las reglas de la institución.

Los líderes de Francia y Alemania subrayaron el trabajo de Selmayr, preguntados en rueda de prensa. La alemana Angela Merkel rechazó además que las acusaciones sobre que el ahora secretario general defendía los intereses alemanes.

"Para nada tenemos esa impresión. Él toma decisiones de manera muy europea", apuntó en una rueda conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron, quien por su parte destacó su "profesionalidad" y llamó al mismo tiempo a ver el resultado de la investigación de la Eurocámara para "sacar conclusiones".

El Parlamento Europeo, algunos de cuyos diputados ya advirtieron que la Comisión Juncker podría acabar como la de Jacques Santer que cayó en 1999 por un caso de nepotismo, prevé dos reuniones el 26 y 27 de marzo para abordar el nombramiento, indicó el eurodiputado Sven Giegold.

