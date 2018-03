Temer confirma su deseo de competir por la reelección: "Sería una cobardía no ser candidato"

23/03/2018 - 22:01

El presidente de Brasil, Michel Temer, ha confirmado su deseo de competir por la reelección en los comicios del próximo 7 de octubre, a pesar de que su popularidad se mantiene en niveles bajos y los sondeos sobre intención de voto auguran una victoria del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

BRASILIA, 23 (EUROPA PRESS)

"Lo normal es que un presidente dispute la reelección. Alguien me dijo que no hacerlo sería una cobardía (...) Y creo que sería una cobardía no ser candidato", ha dicho Temer en una entrevista publicada este viernes por la revista brasileña 'Istoe'.

"Si el mío hubiese sido un Gobierno destructivo para el país yo mismo concluiría que no debo continuar. Pero, por el contrario, he recuperado un país que estaba quebrado, literalmente quebrado. Para mí es un orgullo y es preciso mostrar lo que se ha hecho", ha esgrimido.

De esta forma, Temer ha despejado la incógnita sobre su futuro político, que muchos daban por amortizado debido al escaso apoyo popular del presidente y su Gobierno, debido a los escándalos de corrupción y a polémicas reformas económicas.

Los sondeos señalan a Lula como rival a batir el 7 de octubre. Sin embargo, en su caso parece que la corrupción no le ha pasado factura: ha sido condenado a doce años de cárcel por aceptar un tríplex de lujo como pago de favores políticos y aún aguarda la resolución de otras causas judiciales.