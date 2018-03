"Nos han dado una lección", reconoce Deschamps

AFP 23/03/2018 - 23:41

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, reconoció que en la segunda mitad su equipo fue muy inferior a Colombia y que por eso perdió 3-2, este viernes en un amistoso, pese a que los Bleus llegaron a ir dominando 2 a 0.

"Hicimos una primera media hora de gran calidad, con mucho de todo. En la segunda parte no lo hicimos nada bien", señaló 'DD' en la conferencia de prensa posterior al partido en el Stade de France.

"Este equipo de Colombia no se rinde. Hemos cometido errores. Nos faltaron las intenciones. Nos han dado una lección. Hay que tomar nota. En este grupo hay mucha calidad, pero eso no basta. Hace falta mucho más, determinación también, y eso es lo que pasó en la segunda parte. Duele perder después de ir ganando 2-0, pero en la segunda parte la calidad fue insuficiente. Faltó generosidad, determinación", afirmó.

Para el seleccionador galo, su equipo es "joven" y "tiene que aprender y ganar experiencia", por lo que cree que lo vivido este viernes puede servir para evitar que se repita en el futuro.

Deschamps aseguró que no le sorprendió nada el potencial de Colombia porque conoce bien a sus jugadores y sabe de qué son capaces.

"No me ha sorprendido. Es el perfil de este equipo. Es un equipo que no renuncia, que es agresivo. Tiene muy buenos jugadores", analizó.

"Jugar contra los equipos sudamericanos siempre es difícil", aseveró.

dr/mcd