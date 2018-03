Alemania recuerda con un minuto de silencio la tragedia de Germanwings

24/03/2018 - 14:47

HALTERN AM SEE (ALEMANIA), 24 (DPA/EP) La ciudad de Haltern am See, en el oeste de Alemania, ha recordado hoy con un minuto de silencio a las 150 víctimas de la tragedia del vuelo de Germanwings, la mayoría españoles y alemanes, de hace tres años.

A las 10:41, exactamente en el momento en el que se estrelló el avión, los ciudadanos de la pequeña ciudad de la que procedía un grupo de 16 estudiantes y dos profesoras que volvía de un intercambio académico en Barcelona en el avión, se reunieron en la plaza central. Poco después, muchos de ellos acudieron a una Iglesia contigua donde se celebró un servicio ecuménico en recuerdo de los muertos.

Asimismo, cerca de 350 familiares han participado en un homenaje en las proximidades del lugar del accidente, en Francia. Estaba previsto, entre otras cosas, un servicio religioso en el municipio de Digne-les-Bains y depositar una corona de flores en la tumba común en Le Vernet.

El 24 de marzo de 2015, el vuelo 4U9525 de la subsidiaria de Lufthansa se estrelló contra un macizo montañoso en una región remota de los Alpes franceses cuando realizaba un vuelo de rutina entre Barcelona y la ciudad alemana de Düsseldorf con 150 personas a bordo, la mayoría españolas y alemanas. No quedó ningún superviviente.

De acuerdo con los investigadores, el copiloto Andreas Lubitz, de 27 años, estrelló el avión contra la montaña de manera intencionada. Además, pesquisas realizadas revelaron que, antes de la catástrofe, el copiloto padecía serios problemas de visión y depresiones, pese a los cuales le habían renovado su permiso de aviación.