Boko Haram, dispuesto a liberar a la única cristiana secuestrada en Dapchi aún cautiva

24/03/2018 - 23:34

La Policía de Nigeria ha confiramdo que Boko Haram ha expresado su disposición a liberar a Leah Sharibu, la única chica cristiana del grupo secuestrado en Dapchi que aún continúa en cautividad.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El inspector general de la Policía, Ibrahim Idris, ha informado de la intención del grupo yihadista de liberar a Sharibu en declaraciones a la prensa desde Maiduguri, capital del estado de Borno.

"Tendría que estar hoy en Dapchi, pero no he podido porque me han informado de que Leah Sharibu podría ser liberada hoy por los terroristas de Boko Haram", ha apuntado, según recoge el diario nigeriano 'The Daily Post' en su edición digital.

Los vecinos de Dapchi han expresado su satisfacción por la noticia. "Estamos muy contentos, pero por ahora esperamos pacientemente para recibir a Leah Sharibu", ha afirmado un vecino en declaraciones al portal Aledeh.com.

Hasta 101 de las 110 niñas que fueron secuestradas por Boko Haram el 19 de febrero en la localidad de Dapchi fueron liberadas el pasado miércoles.

El caso de Dapchi ha revivido en el país africano los recuerdos del secuestro masivo de niñas perpetrado por el grupo Boko Haram en la localidad de Chibok en el año 2014. Más de 270 menores fueron secuestradas en este rapto masivo, gran parte de las cuales continúan en paradero desconocido.

El grupo terrorista Boko Haram --que significa "la educación occidental es pecaminosa" en idioma hausa-- lucha por imponer la versión más radical de la 'sharia' o ley islámica en Nigeria.

Desde 2009 la insurgencia de esta secta yihadista ha costado más de 20.000 vidas y recientemente ha multiplicado sus ataques en países vecinos como Camerún, Chad y Níger. Más de 2,1 millones de personas han tenido que huir de sus hogares, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).