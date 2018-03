Miles de personas protestan en Barcelona tras detención de Puigdemont

AFP 25/03/2018 - 16:48

Miles de manifestantes portando banderas de Cataluña salieron la tarde del domingo a las calles de Barcelona para protestar contra la detención en Alemania del ex presidente del gobierno regional, Carlés Puigdemont, reclamado por España.

Convocados por el grupo independentista radical Comités de Defensa de la República, los manifestantes se congregaron sobre las Ramblas de Barcelona y se encaminaron hacia la sede de la Comisión Europea en la ciudad catalana.

Los manifestantes entonaban estribillos en los que reclamaban la "libertad de los presos políticos" y vivaban a "Puigdemont nuestro presidente". Luego, frente a la representación de la comisión, gritaban: "esta Europa es una vergüenza".

Carlés Puigdemont fue detenido el domingo en Alemania poco después de ingresar en automóvil desde Dinamarca, en virtud de un mandato europeo de arresto emitido por España, donde el viernes fue formalmente acusado de rebelión junto a otros 12 dirigentes separatistas.

"Lo que nos están haciendo estos días es totalmente desmedido. Nos tratan como a criminales por querer la independencia. Ya no es cuestión de ideologia sino de respeto a los derechos humanos, dijo, llorando, Rosa Vela, una profesora de 60 años.

Judith Cárpena, de 22 años y estudiante de arquitectura, advirtió a quienes se oponen a la indepdencia de Cataluña que "no canten victoria, no es el fin del independentismo, ni mucho menos. El independentismo lo lidera el pueblo y a todos no nos pueden encarcelar. Habra otros Puigdemont".

