UE.- Bruselas mantiene que el nombramiento del nuevo secretario de la CE cumple "plenamente" las normas

26/03/2018 - 20:04

La Comisión Europea ha mantenido que el nombramiento del jefe de Gabinete del presidente de la institución, Jean-Claude Juncker, para la secretaría general del Ejecutivo comunitario, el alemán Martin Selmayer, el pasado 21 de febrero, cumple "plenamente" las normas internas.

BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)

"La decisión del Colegio se tomó unánimemente, en cumplimiento pleno del reglamento sobre personal y las normas de procedimiento de la Comisión", ha asegurado el Ejecutivo comunitario en sus respuestas por escrito a la Comisión de Control de la Eurocámara, que este martes cuestionará al comisario de Recursos Humanos, Günther Oettinger, sobre el polémico nombramiento 'exprés' del alemán.

El Ejecutivo comunitario ha dejado claro que "no está de acuerdo con la premisa" de los eurodiputados de que el nombramiento alentará el euroescepticismo o minará la credibilidad de la institución, insistiendo en que se han cumplido "plenamente" las normas internas.

"No ha habido promoción en el sentido del reglamento de personal. Su nombramiento como secretario general ha tenido un efecto negativo en su salario y emolumentos", esgrime además el Ejecutivo comunitario, que deja claro que Selmayer mantiene el mismo grado -de AD15-- que tenía antes de su nombramiento el 21 de febrero.

Bruselas insiste en que el nombramiento fue legal pese a que Selmayer fue nombrado "primero" vicesecretario general e inmediatamente después se decisión, el mismo 21 de febrero, su "transferencia" al cargo de secretario general tras anunciar su predecesor Alexander Italianer a propuesta de Juncker por "unanimidad" de los comisarios y ha aclarado que el nombramiento de altos cargos se presentan "directamente al Colegio el mismo día en que el Colegio toma decisión" para "salvaguardar el grado de confidencialidad necesario".

"La primera decisión entró en vigor a tiempo antes de la segunda aunque fuera el mismo día", insiste la Comisión, que insiste en el interés de poder "evitar" que puestos de alta relevancia queden vacantes y en que el Colegio de Comisarios consideró que Selmayer que con el grado AD15 y "ocho años de experiencia en alta gestión" tenía "todas las cualificaciones necesarias para esta posición importante".

Los eurodiputados también han remitido varias preguntas para esclarecer por qué la Comisión no reabrió el procedimiento para elegir al vicesecretario general después de que la española Clara Martínez Alberola --que el 21 de febrero fue nombrada como nueva jefa de Gabinete-- retiró en el último momento su candidatura al puesto de vicesecretario general dado que era la única competidora y cuando tuvo conocimiento ella de la intención de Juncker de nombrar a Selmayer secretario general y que ella iba a ser ascendida a jefa de Gabinete.

La Comisión Europea ha informado de que "Martínez Alberoa fue informada el 20 de febrero" y que la segunda candidatura se retiró "antes de la entrevista con el Comité Consultativo de Nombramientos" prevista el 20 de febrero, al tiempo que ha aclarado que "los candidatos no están obligados a dar ninguna razón o justificación para retirar su solicitud" y "no hay obligación legal de cerrar el procedimiento si uno o más candidatos retiran su solicitud en cualquier fase de un procedimiento de selección" siempre que el Comité Consultativo de Nombramiento "considere que el único candidato que queda está cualificado adecuadamente para el nombramiento".

El Ejecutivo comunitario ha evitado especular sobre los próximos pasos si la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara no da por válidas sus respuestas después de que el propio Juncker haya amenazado con irse si Selmayer se ve obligado a dimitir y si respalda el llamamiento del presidente francés, Emmanuel Macron, que pidió extraer consecuencias del caso.

"Si se va, yo me voy", habría dicho Juncker en una reunión de los líderes 'populares' europeos previa a la cumbre europea la semana pasada, aunque, preguntado por estas palabras en una rueda de prensa posterior el viernes, el luxemburgués dejó claro que "el señor Selmayer no dimitirá" porque solo él se lo puede pedir. "La otra pregunta por tanto es irrelevante", remachó.

El portavoz de la Comisión, Alexander Winterstein, ha insistido en que la institución ha respondido "en gran detalle" y de forma "exhaustiva" por escrito a la Eurocámara, cuya comisión de Control Presupuestario tendrá la oportunidad de hacer "más preguntas" este martes al comisario Oettinger, que ha supervisado las respuestas, al tiempo que ha confirmado que Selmayer fue "consultado" para las respuestas.

Sin embargo, ha rechazado "especular" sobre los próximos pasos si la comisión europarlamentaria no da por válida sus explicaciones. "No voy a entrar en una discusión jurídica de qué puede ocurrir cuando el presidente fue muy claro sobre lo que hará y no hará", ha zanjado.