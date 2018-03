Bruselas dice que los ciudadanos europeos son libres de decidir si cierran o no su Facebook tras escándalo

27/03/2018 - 14:28

La Comisión Europea ha asegurado este martes que compete a los ciudadanos europeos decidir si mantienen o cierran su cuenta de Facebook tras el escándalo relacionado con la empresa Cambridge Analytica, que obtuvo ilegalmente datos de más de 50 millones de usuarios de la red social y fue contratada por la campaña del republicano estadounidense Donald Trump para atraer a votantes indecisos en las elecciones presidenciales del país de 2016 y también habría influido en el referéndum del Brexit.

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)

"Compete a los ciudadanos decidir cómo disponer de sus datos personales. No creo que le competa a la Comisión vigilar y controlar esto", ha dicho la comisaria de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, en rueda de prensa, al ser preguntada si el Ejecutivo comunitario dispone de datos sobre el cierre de cuentas de la red social de ciudanos europeos en línea con la campaña en EEUU #DeleteFacebook a raíz del escándalo.

"Para nosotros la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de elección es un valor fundamental", ha zanjado.

Eso sí, ha dejado claro que la protección de los datos de los ciudadanos europeos "constituye una prioridad" para Bruselas y el Ejecutivo comunitario seguirá reflexionando por ello en más medidas legislativas y no legislativas en la materia, aunque no ha avanzado ideas ni plazos.

La comisaria de Justicia, Vera Jourová, ha escrito a Facebook para obtener aclaraciones de "si consumidores europeos y cuántos se han visto afectados" por el nuevo escándalo, ha recordado la portavoz del Ejecutivo comunitario, Mina Andreeva, en la misma rueda.

"Desde el principio hemos dicho que para nosotros es inaceptable que datos personales sean utilizados para fines que no se corresponden con nuestros valores y principios fundamentales. Continuaremos siguiendo de cerca" el caso, ha asegurado la comisaria, que ha puesto en valor que "la Comisión ha actuado" con propuestas legislativas como las normas de protección de datos personales que entrarán en vigor el 25 de mayo y la directiva sobre la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas. "Los datos personales no son un bien sino un valor", ha insistido.

El Ejecutivo comunitario ya aclaró este lunes que las nuevas normas de protección de datos --que permiten imponer multas de hasta el 4% de los ingresos anuales de la compañía en casos graves de violación de datos personales-- no podrán aplicarse al caso de Facebook al tratarse de un caso anterior, dado que no puede haber retroactividad.

RED DE FACT CHECKERS PARA ATAJAR LAS FAKE NEWS

La comisaria también ha puesto en valor el trabajo que ha comenzado Bruselas para determinar cómo combatir las noticias falsas. "Este fenómenos no debe subestimarse", ha recordado, insistiendo en la necesidad de poner el acento sobre "la transparencia" en las redes sociales, garantizar "información diversificada" y dar visibilidad a "los contenidos de calidad".

"Nunca podemos imponer a nadie su elección de leer tal o tal información", ha avisado, aunque ha considerado plausible la idea de "contar con una red de fact checker en Europa", en alusión a personas que corrigen cosas inexactas o falsas que otros dicen, aunque no ha querido avanzar detalles de la propuesta que presentará el 25 de abril próximo para atajas las noticias falsas.

"Si no incluimos a todos los actores no encontraremos soluciones a largo plazo", ha alertado no obstante, al tiempo que ha dejado claro que no se trata de promover "un Google europeo" porque no se trata de "copiar lo que ya existe".

"Toda iniciativa europea para reafirmar el liderazgo europeo en este ámbito digital tendrá mi apoyo", ha asegurado, dejando claro que lo que "diferencia" a la UE de sus socios son sus valores como "la protección de datos personales".