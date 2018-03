Chile denuncia ante la CIJ la "distorsión" de Bolivia en el caso de su acceso al mar

AFP 28/03/2018 - 13:13

Chile denunció este miércoles la "hipérbole y la distorsión" de Bolivia, que reclama a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que obligue a su vecino a negociar un acceso al Océano Pacífico.

"Bolivia presentó un caso de hipérbole y distorsión, Bolivia ha dibujado a Chile como si estuviera asfixiando a Bolivia", dijo en la Haya Claudio Grossman, el representante chileno ante la corte en sus conclusiones finales.

Chile expuso este miércoles sus argumentos en la segunda semana de audiencias ante la CIJ, después de que lo hiciera Bolivia el martes, y cerró la etapa oral ante la Corte, cuyo fallo no se conocerá hasta dentro de varios meses.

Sin embargo la sentencia no dirimirá el fondo de la cuestión sino el pedido de Bolivia de saber si Chile está obligado o no a negociar esa salida al mar.

Tras las intervenciones de los abogados de Chile este miércoles, que defendieron en detalle las razones por las que consideran que no existe obligación legal de negociar, Grossman criticó en las críticas de su vecino y aseguro que Bolivia puede acceder fácilmente al Pacífico gracias a las infraestructuras existentes.

"No hay ningún muro entre Chile y Bolivia, no hay ningún muro entre Bolivia y el Océano Pacífico, no hay muros entre Bolivia y sus demás vecinos", afirmó.

"Bolivia no está encarcelada, y menos aún por Chile, sé lo que es una cárcel y esto no es lo es", insistió.

La Guerra del Pacífico de 1879-1883 hizo perder a Bolivia 120.000 km2 de territorio y sus únicos 400 km de costa en el Pacífico en favor de Chile. En 2013 el gobierno boliviano llevó a Chile ante la CIJ.

