Bruselas presenta un plan para identificar infraestructuras que deben adaptarse al transporte militar

28/03/2018 - 16:07

La Comisión Europea ha avanzado este miércoles que identificará en 2019 como muy tarde los tramos de la red de transportes paneuropea adecuados para el transporte militar, incluidas las mejoras de infraestructuras existentes necesarias, a fin de facilitar y agilizar el traslado de equipos y fuerzas militares a través de los diferentes países de la UE para hacer frente a una crisis.

"Debemos poder desplegar fuerzas rápido, bien dentro de la UE o para lanzar rápidamente operaciones militares fuera y para hacer esto necesitamos infraestructura adaptada", ha explicado en rueda de prensa la comisaria de Transporte, Violeta Bulc, para presentar el plan de acción del Ejecutivo comunitario para atajar las barreras físicas, normativas y de procedimiento que "obstaculizan la movilidad militar" en el territorio de la Unión en la actualidad.

Bulc ha explicado que "el principal objetivo es aprovechar plenamente" la actual red de transportes europea que cuenta con nueve corredores prioritarios "para uso dual, civil y militar" y, para ello, el Ejecutivo comunitario espera que los Gobiernos europeos acuerden "una lista detallada de necesidades y requisitos militares" a mediados de 2018, que se estudiarán a la luz del plan de infraestructuras de transporte europeo actual de cara a identificar "una lista de proyectos de uso dual" en 2019.

"Proyectos concretos pueden incluir por ejemplo habilitar un puente que actualmente no puede soportar vehículos militares y camiones pesados que transportan productos civiles. Esto permitiría y beneficiaría tanto operaciones comerciales como militares. La mejora de infraestructuras o construir nuevas conexiones para objetivos de uso dual es otro buen ejemplo", ha explicado.

"Esto requiere inversiones", ha avisado la comisaria, que ha recordado que se necesitan "unos 500.000 millones de euros adicionales" para completar en 2030 los nueve corredores prioritarios de la red de transportes transeuropea pactados en 2014 sin tener en cuenta los nuevos requisitos militares.

Al ser preguntada sobre si se utilizarán fondos de cohesión para financiar la mejora de las infraestructuras para el transporte militar o hará fondos nuevos, la comisaria ha abierto la puerta a "un apoyo financiero adicional posible de la UE" en el marco del próximo presupuesto multianual europeo, aunque ha dejado claro que espera que los Gobiernos europeos cumplan "plenamente" sus compromisos pactados en 2014 para poner en marcha los corredores prioritarios.

"Primero tenemos que ser conscientes de cuántos cambios son realmente necesarios. Estamos pensando fundamentalmente en alinear las necesidades con los nueve corredores que ya tenemos y la herramienta financiera de la Facilidad Conectar Europa pero podría haber nuevas conexiones que faltan o conexiones transfronterizas identificadas y esto deberá ser un esfuerzo conjunto de diferentes partidas presupuestarias", ha explicado.

COOPERACIÓN CON LA OTAN

La OTAN y la UE ya han acordado en cooperar de forma prioritaria para mejorar la movilidad militar, un área de especial interés para Estados Unidos, que ha instado a los países europeos a mejorar las infraestructuras y sus procedimientos de autorización para permitir el despliegue rápido de sus fuerzas y equipos en Europa para disuadir a Rusia en caso necesario.

La OTAN ya "ha trasladado sus requisitos militares a la Comisión Europea" para que los tenga en cuenta en su red de transportes prioritaria y está especialmente interesado en la mejora de la infraestructura en tres corredores --Rin-Danubio, Báltico-Mar del Norte y Mediterráneo-Norte--.

Al ser preguntada por las reservas que podrían tener países neutrales como Austria e Irlanda, que no pertenecen a la OTAN, Bulc ha dejado claro que el plan de acción "forma parte de la estrategia de defensa de la Unión Europea" y "no está limitado a los Estados miembro que son parte de la OTAN", aunque se coordinará con la Alianza Atlántica. "Esto no es una zona militar Schengen. Es una estrategia de defensa para todos los Estados miembro", ha zanjado Bulc, que ha rechazado anticipar "qué obstáculos" pondrán los Gobiernos europeos, que al final decidirán "lo lejos y profundo" que se irá.

ATAJAR BARRERAS NORMATIVAS Y BUROCRÁTICOS

En el frente normativo, la Comisión Europea estudiará adaptar las normas de transporte de productos peligrosos al ámbito militar y armonizarlas, simplificar las formalidades aduaneras para el transporte de equipos y fuerzas militares en la UE y si es necesario, desarrollar una versión europea del formulario 302 de la OTAN para el tránsito de equipos "cuando no puede utilizarse", así como la posibilidad de armonizar las normas sobre el IVA para suministros militares, como el combustible, alojamiento, alimentación y equipos para maniobras.

"Estamos buscando esencialmente armonizar normas nacionales fragmentadas, simplificar procedimientos para reducir la burocracia administrativa y costes que, en última instancia llevan a retrasos y obstaculizan la movilidad militar", ha resumido Bulc, que ha cifrado en "al menos 30.000 millones de euros" el coste que se podría ahorrar.

La Agencia Europea de Defensa (EDA) preparará un proyecto este verano para ayudar a los Estados miembro a poner en marcha permisos transfronterizos y el Ejecutivo comunitario confía en que los Gobiernos europeos estudien adaptar su normativa nacional para facilitar la movilidad militar y reducir restricciones.