Platini critica a "jueces de pacotilla de la FIFA y del TAS" (prensa)

AFP 29/03/2018 - 11:33

Michel Platini, suspendido de toda actividad relacionada con el fútbol, denunció este jueves a "los jueces de pacotilla de la FIFA y del TAS" que "no son jueces de verdad" y auguró que al final "tendrá la razón", en una entrevista en la revista Marianne.

Platini, antiguo presidente de la UEFA, había sido suspendido inicialmente en 2015 con ocho años de sanción por la justicia interna de la FIFA por un pago de 1,8 millones de euros recibidos de Sepp Blatter, dimitido expresidente de la FIFA, sin que mediase contrato escrito.

Platini, cuya suspensión fue confirmada por el Tribunal federal suizo, indicó a finales de enero haber recurrido ante el Tribunal europeo de Derechos Humanos (CEDH) de Estrasburgo.

"No puedo aceptar la derrota cuando yo no hice nada. Me impidieron trabajar durante cuatro años en el fútbol, ¿quiénes son esos payasos para impedirme trabajar?", se preguntó Platini.

"Los jueces de pacotilla de la FIFA y del TAS no son verdaderos jueces", lanzó el antiguo capitán de los 'Bleus', asimismo afectado por un proceso penal abierto por la justicia suiza por el mismo caso.

Platini explicó su recurso ante el CEDH para defenderse de "todos esos estafadores de Zúrich y de la FIFA (...). No fue más que un complot para que yo no fuese presidente de la FIFA. El caso acaba de comenzar, al final tendré la razón".

Respecto a la atribución del Mundial-2018 a Rusia, Platini, que votó por este país, estimó que es "una buena idea organizar la Copa del Mundo en regiones que no la han albergado (...). Se juzga en función del sistema político, pero yo pienso en los 150 millones de rusos contentos de recibir esas competiciones".

"Si hoy me piden que vuelva al fútbol, me convierto en jefe de una cadena de televisión, porque tendré más poder que el presidente de la UEFA", lanzó Platini, para quien "las televisiones deciden el día y la hora de los partidos, y ahora quieren arbitrar", en alusión al sistema de videarbitraje (VAR).

