Alejandro Valverde no correrá la Vuelta a Flandes

AFP 29/03/2018 - 13:36

El español Alejandro Valverde, undécimo el miércoles en la carrera A Través de Flandes, renunció a disputar el domingo la Vuelta a Flandes, una carrera que el veterano corredor del Movistar aún no tiene en su palmarés.

"Hemos estado valorando, que sí, que no, que no, que sí... Voy, me quedo... Al final no, vamos a marchar para casa, para España", declaró Valverde en la radio española Cadena Ser la noche del miércoles al jueves.

La Vuelta a Flandes "es una carrera muy importante, muy bonita, pero hemos decidido ir a casa. Al final llevo bastante carga en el cuerpo, con carreras seguidas y duras", añadió Valverde, que disputará probablemente el sábado el Gran Premio Miguel Induráin.

Valverde, que a sus 38 años está viviendo el mejor inicio de temporada de su carrera, llegó el miércoles a Bélgica para probar las rutas adoquinadas flamencas como preparación de cara a la etapa del próximo Tour de Francia.

"¿Líder del Tour? Mi rol va a ser estar ahí para ayudar a Nairo (Quintana) y Mikel (Landa). Casi siempre se dice que Nairo va a ser el jefe de filas, luego estará Mikel, y luego estaré yo", apunto sobre las tres opciones del equipo español en la próxima ronda gala.

Valverde consideró como "óptimo" el balance de sus primeros meses de competición esta temporada, y apuntó a las Clásicas de las Árdenas en abril como su próximo objetivo.

Esta temporada ha conquistado ya la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la Vuelta a Abu Dabi y la Vuelta a Cataluña.

