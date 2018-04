"La idea es disputar con Mikel" Landa, dice Quintana sobre Vuelta al País Vasco

AFP 1/04/2018 - 16:52

El colombiano Nairo Quintana, afirmó este domingo, víspera del inicio de la Vuelta al País Vasco, la intención de "disputar" la general con su compañero del Movistar Mikel Landa, que buscará su primera 'txapela'.

"La idea inicial es disputar con Mikel, que viene con la idea de disputar. Estaremos ahí apoyando y viendo las oportunidades que surjan a medida que se desarrolla la carrera", afirmó Quintana en declaraciones difundidas por su formación, dando a entender que la escuadra española iniciará la ronda vasca sin un líder definido.

Quintana, segundo en la Vuelta a Cataluña, intentará lograr una nueva 'txapela' después de la conquistada en 2013.

"El recorrido será muy difícil, como siempre aquí. Con esas subidas finales, cortas y muy duras, que serán muy agresivas. Habrá que estar atentos en todo momento. Y este año creo que la contrarreloj puede ser decisiva. Es para especialistas y las diferencias entre los favoritos pueden ser claves para el final", auguró Quintana.

El colombiano ha finalizado en el Top-5 en las tres ediciones en la que participó en la carrera conocida como la 'Itzulia'.

"Para mí va a ser un test importante y trataré de hacerlo lo mejor posible. La Vuelta al País Vasco es siempre para mí una carrera especial . He vivido aquí varios años y me siento casi como en casa. La gente es muy amable conmigo. Siempre comparo su cultura con la que tenemos en Colombia. Por eso he hecho siempre bien esta carrera", sentenció.

