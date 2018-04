La Justicia turca pide una alerta roja de Interpol contra el ex editor del diario 'Cumhuriyet'

2/04/2018 - 15:25

Un tribunal penal de Estambul ha solicitado al Ministerio de Justicia que pida a la Policía Internacional (Interpol) que emita una alerta roja contra Can Dundar, ex editor del diario 'Cumhuriyet' que está exiliado en Alemania y está siendo juzgado 'in absentia'.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Según una fuente judicial consultada por la agencia de noticias oficial Anatolia, la sede jurisdiccional ha solicitado una alerta roja de Interpol, ha emitido su propia orden de captura y ha fijado para el 7 de mayo el inicio del juicio contra Dundar.

Las acciones judiciales en este caso se deben a unas fotografías publicadas por 'Cumhuriyet' en mayo de 2016 en las que se ve a camiones de la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía, MIT, transportando armas a Siria, donde se libra una guerra civil.

Dundar ya fue detenido en noviembre de 2015 y estuvo encarcelado hasta febrero de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Turquía ordenó su puesta en libertad por considerar que se habían violado sus derechos fundamentales.

El pasado 9 de marzo, el Tribunal de Apelaciones falló en contra de una corte inferior y ordenó juzgar a Dundar por cargos de espionaje, que acarrean una pena de entre 15 y 20 años de cárcel.