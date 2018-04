El empresario Lorenzo Mendoza desplaza a la MUD como líder opositor en Venezuela

El empresario Lorenzo Mendoza se ha convertido en el opositor con más apoyo entre los venezolanos, superando a los líderes más destacados de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), principal fuerza contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según un sondeo de opinión publicado este lunes por Datanálisis.

En un hipotético escenario de elecciones primarias en la oposición venezolana para definir al rival de Maduro en los comicios presidenciales programados para el 20 de mayo, Mendoza, dueño del Grupo Polar, dedicado a la gran distribución, conseguiría el 11,9 por ciento.

Así, se situaría por delante de María Corina Machado, jefa del partido opositor Vente Venezuela, integrado en la MUD pero muy crítico con ella, que conseguiría un 6,5 por ciento, y de Leocenis García, antiguo editor del grupo mediático Sexto Poder, con un 5,9 por ciento.

Fuera del podio se encontrarían líderes tradicionales de la MUD como Henrique Capriles (3,4 por ciento), que ha competido por la MUD en las últimas elecciones presidenciales; Henry Ramos Allup (3,2 por ciento), expresidente de la Asamblea Nacional; Leopoldo López (2,7 por ciento), Antonio Ledezma (2,0 por ciento) y Julio Borges (0,4 por ciento).

Sin embargo, entre el 34,4 por ciento de los encuestados que se definen como votantes opositores, solo el 50,6 por ciento participaría en esta pugna interna con dichos resultados, mientras que el 24,6 por ciento declara que "no votaría", el 21,6 por ciento, que "no sabe", y el 4,4 por ciento, "no contesta".

Del 41,4 por ciento que aseguran ser independientes, el segmento político más amplio, de acuerdo con Datanálisis, Mendoza seguiría siendo el más votado (6,1 por ciento), si bien Leopoldo López pasaría al segundo lugar (2,4 por ciento), dejando a Machado en el tercer puesto (1,5 por ciento).

La empresa demoscópica ha planteado un segundo escenario en el que tiene en cuenta a los opositores que han optado por no competir, como Mendoza, o que se encuentran inhabilitados para hacerlo, como López o Machado. Aquí Henri Falcón es el favorito. Suma un 27,3 por ciento entre los votantes opositores y un 28 por ciento con los independientes.

Falcón, antiguo gobernador de Lara, rompió con la MUD el pasado mes de marzo al anunciar que, en contra de las directrices de la coalición opositora, se inscribiría como candidato para el 20 de mayo. Falcón es ahora el único rival de corte crítico que tiene Maduro.

La MUD ha llamado a sus simpatizantes a no participar en las próximas elecciones presidenciales anticipando un fraude electoral. Maduro, por su parte, confía en ganar estos comicios para zanjar la crisis política abierta tras la muerte de su antecesor en el cargo, Hugo Chávez, en 2013.

Datanálisis, citada por el diario venezolano 'El Nacional', elaboró este sondeo entre el 15 y el 27 de marzo con un margen de error del 3,70 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.