Bruselas anuncia 180 millones en ayudas al alquiler para refugiados como alternativa a los campamentos de Grecia

3/04/2018 - 15:08

La Comisión Europea destinará 180 millones a lo largo de 2018 para ayudar a un total de 27.000 refugiados en Grecia a alquilar apartamentos y sacarles de los campamentos en los que viven actualmente y prevé dar una prestación mensual a 45.000 migrantes de ese país para que puedan comprar alimentos y medicinas, en el marco del programa de Ayuda de Emergencia para Integración y Alojamiento (ESTIA, por sus siglas en inglés).

BRUSELAS 3 (EUROPA PRESS)

En concreto el Ejecutivo comunitario ha anunciado que la ayuda económica para los alquileres permitirá que 25.000 refugiados tengan acceso a un alojamiento en ciudades de la Grecia continental mientras que alrededor de 2.000 dispondrán de un apartamento en las islas de ese país, a través de un programa en el que participan varios municipios griegos.

Así lo ha anunciado este martes en Atenas el comisario europeo para Ayuda Humanitaria Christos Stylianides, donde se ha reunido con el primer ministro heleno, Alexis Tsipras. "Continuamos cumpliendo con nuestro fuerte compromiso de ayudar a los refugiados en Grecia a que lleven una vida con dignidad y seguridad, y facilitar su integración en la economía local y la sociedad", ha asegurado el comisario.

Asimismo Bruselas ha firmado otros seis contratos con organizaciones como el Consejo Danés de Refugiados, la Cruz Roja española, Médicos del Mundo, Arbeiter-Samariter-Bund así como ONGs griegas como METAdrasi y Smile of the Child, para distintos proyectos de alojamiento, atención médica, apoyo psicosocial, educación no formal y servicios de interpretación en campamentos.

El programa ESTIA fue lanzado en julio de 2017 en colaboración con la agencia para los refugiados de la ONU (ACNUR) y es el mayor operativo de ayuda europea en Grecia. Hasta el momento ha ayudado a 23.000 refugiados a encontrar un apartamento en el país heleno a la vez que ha asistido a otros 41.000 a través de la prestación económica mensual para distintos productos básicos.

La Comisión Europea ha previsto destinar un total de 1.500 millones de euros hasta 2020 a través de distintos programas de financiación para apoyar a Grecia en la gestión de la emergencia humanitaria que ha supuesto la llegada de migrantes a sus costas, especialmente desde 2015.