El Defensor del Pueblo pide "decisiones inmediatas" contra la desnutrición de los niños wayúu en La Guajira

3/04/2018 - 18:19

El Defensor del Pueblo de Colombia ha vuelto a llamar la atención sobre los indígenas wayúu, que habitan en el departamento de La Guajira y son víctimas de una desnutrición que ha afectado sobre todo a los niños, al tiempo que ha pedido "decisiones inmediatas" a las autoridades para revertir esta situación.

BOGOTÁ, 3 (EUROPA PRESS)

"A pesar del esfuerzo administrativo, técnico y financiero, se requieren decisiones inmediatas que permitan que el accionar de las entidades públicas y privadas garantice los derechos de toda la comunidad wayúu", ha dicho el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en la presentación de su informe sobre La Guajira.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), entre 2012 y 2016 murieron 244 niños por desnutrición y causas asociadas. En lo que va de año, apunta el Instituto Nacional de Salud (INIS), ya van 16 muertes por los mismos motivos.

Negret ha denunciado "el incumplimiento por parte de las autoridades que tienen a su cargo la responsabilidad constitucional de velar por la garantía de los derechos de los niños, las mujeres gestantes y lactantes y las personas mayores" en La Guajira.

En concreto, ha mencionado que "el Programa de Alimentación Escolar no funcionó" y que el acceso a la atención médica sigue siendo limitado para los habitantes de esta región deprimida.

Asimismo, ha denunciado que la contaminación de los recursos hídricos de La Guajira se mantiene y que, aunque ha habido algunas iniciativas, han sido insuficientes. "Una niña me dijo esta mañana: 'Defensor, quiero tener agua potable'. Yo me pregunto ¿será que la gente de La Guajira no tiene derecho a agua potable?", ha planteado.

Negret, que es el encargado de supervisar las acciones de todos los niveles de Gobierno para remediar la situación de La Guajira, ha reclamado "acciones y resultados". "A los niños les debemos más que promesas y palabras", ha considerado, de acuerdo con un comunicado.

En una primera respuesta, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karen Abudinen, ha anunciado este martes que la Fuerza Aérea dispondrá aviones para trasladar a los niños de La Guajira que necesiten atención médica "urgente".

Abudinen ha indicado que esta medida se enmarca en la 'Toma de La Guajira', una iniciativa con la que el ICBF espera atender a más de 4.000 familias a través de cinco centros de mando unificado con sede en Riohacha, tal y como recoge la emisora colombiana Caracol Radio.

HAMBRE EN LA GUAJIRA

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictó en 2015 medidas cautelares por considerar que la vida de los wayúu estaba en peligro, lo que puso en alerta a las autoridades colombianas, si bien desde entonces se han producido escasos avances.

La CoIDH determinó que la vida de los wayúu, esparcidos en pequeños asentamientos rurales en La Guajira, en el extremo noreste de Colombia, aislados social y geográficamente, "está en riesgo en vista a la falta de acceso a agua potable y al estado de desnutrición que el mismo causa a la comunidad, en especial a los niños".

Los líderes indígenas han achacado la falta de acceso al agua potable, además de a la naturaleza desértica de La Guajira, a los proyectos mineros que han proliferado en los últimos tiempos. "Los sistemas de almacenamiento de agua que proveían agua a las comunidades están completamente secos", dijo la CoIDH.