Aguero se queda fuera del partido de ida de Champions contra Liverpool

AFP 3/04/2018 - 18:01

El delantero argentino del Mánchester City no viajó con su equipo para disputar el miércoles (18h45 GMT) el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, anunció en conferencia de prensa el técnico Pep Guardiola.

"Sergio Agüero está en Mánchester. No ha venido", declaró el entrenador catalán al ser preguntado por el máximo goleador de la historia del club.

"Ha estado lesionado las tres últimas semanas. No está aún en forma", añadió para justificar su ausencia.

Agüero, autor de 30 goles esta temporada, sufrió una lesión en la rodilla que ya le impidió jugar con la selección argentina los amistosos contra Italia y España en la ventana de amistosos de marzo.

Guardiola, no obstante, se mostró optimista de cara a que el delantero pueda disputar el sábado el derbi ante el Mánchester United, en el que el City podría proclamarse campeón de la Premier League, y el partido de vuelta de Champions la semana próxima contra el Liverpool.

"Está mucho mejor, pero los médicos hablaron hoy con él y ha dicho que aún tiene un pequeño problema y que no se siente cómodo. Él conoce su cuerpo mejor que nadie", dijo Guardiola.

Sobre la eliminatoria, el técnico aseguró que no va a cambiar su estilo de juego: "Aprecio el valor del Liverpool, su calidad, y me preocupa lo que puedan hacer, no soy tan arrogante. Pero si piensas en defender 90 minutos y jugar a la contra... eso no va a pasar. ¿Por qué cambiar si nos está yendo bien hasta ahora?".

Guardiola destacó el momento de forma del egipcio Mohamed Salah, el hombre de moda en el Liverpool: "Cada partido crea muchas ocasiones, pero la forma de jugar esta temporada con Jürgen (Klopp) es perfecta. Jürgen es un maestro a la hora de comprar los jugadores para su estilo de juego".

kca/jc/mcd/psr