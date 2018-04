El magistrado ponente del Supremo vota a favor de que Lula entre en prisión

4/04/2018 - 20:34

El magistrado Edson Fachin, que se encarga de exponer el caso en el Tribunal Supremo Federal (STF), ha votado a favor de que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva entre en prisión por su condena por corrupción, un pronunciamiento clave, ya que sirve de guía al resto de magistrados, que aún deben votar.

BRASILIA, 4 (EUROPA PRESS)

El STF decidirá este miércoles sobre un recurso de 'habeas corpus' presentado por la defensa de Lula con el que el ex presidente pretende evitar su ingreso en prisión hasta que agote todos los recursos posibles contra dicha condena.

Fachin ha iniciado el debate jurídico en el STF exponiendo su caso y ha votado en contra del 'habeas corpus'. Aunque so voto no cuenta, sí es significativo porque pretende aconsejar a los once magistrados que tomarán la decisión qué votar, según informa Agencia Brasil.

Lula ha sido condenado por un juez federal y por un tribunal regional a doce años de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos.

El líder izquierdista ha agotado prácticamente la segunda instancia y solo le queda acudir a los altos tribunales --el STF y el Tribunal Superior de Justicia-- para revertir la condena. Una vez firme, la sentencia impedirá que pueda competir en las elecciones presidenciales del 7 de octubre.