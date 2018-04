Pérez-Reverte saca novela protagonizada por perros, contra el maltrato animal

AFP 5/04/2018 - 13:09

El escritor español Arturo Pérez-Reverte dejó temporalmente de lado los espías de la serie novelística Falcó y presentó este jueves en Madrid su ficción "Los perros duros no bailan", en la que explora el mundo de las peleas caninas.

"He perdido el respeto a muchos seres humanos, pero a los perros no", declaró el novelista y ex reportero de guerra de 66 años, en la presentación en Casa América de Madrid.

Si tuviera que vivir solo, apostilló, "con una librería y un par de buenos perros tendría la vida colmada".

El narrador de la nueva novela de Pérez-Reverte es Negro, un cruce de mastín español y fila brasileña, que durante años triunfó en peleas ilegales, rehizo su vida como perro guardián y vive atormentado por el recuerdo de otros canes a los que hirió y mató.

Sus mejores amigos son Teo, de raza rodesiana y carácter algo chulesco, y el lebrel Boris el Guapo, que una noche son secuestrados por organizadores de peleas ilegales. Para liberarlos, Negro se lanza en su búsqueda, dejando de lado los traumas de su pasado.

En la presentación, el autor de "El capitán Alatriste" defendió su libro, de 160 páginas y editado por Alfaguara, como una novela policial "corta, seca, rápida", en la que plasma su amor al mundo canino.

Y de paso, fustigó la legislación española sobre maltrato animal, que según él es "una vergüenza".

"Uno puede torturar a un animal, puede matarlo, puede hacer peleas de perros (...) y como mucho tendrá una pena de cárcel de un año, adonde no irá si no tiene antecedentes, y una multa que no paga", dijo.

El libro de Pérez-Reverte llega tras las dos novelas protagonizadas por el espía Lorenzo Falcó, "Eva" (2017) y "Falcó" (2016). Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara, dijo que la próxima entrega de la serie es para octubre.

"Los perros duros no bailan" salió este jueves a las librerías españolas y lo hará en toda Latinoamérica en los próximos meses, empezando por Argentina y México, indicó a AFP un representante de la editorial.

avl/mck/ra