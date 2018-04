Congresista de EEUU saca un arma ante electores para probar una teoría

AFP 7/04/2018 - 0:59

Un congresista estadounidense sacó un pistola Smith & Wesson cargada durante una reunión con electores este viernes, en un intento de hacer énfasis en la seguridad de las armas, según información local.

El republicano Ralph Norman, de Carolina del Sur, aseguró al periódico The Post and Courier que desenfundó la pistola y la colocó sobre una mesa en un evento en un restaurante, con la intención de transmitir la idea de que las armas son solo peligrosas en manos equivocadas.

"No voy a ser un Gabby Giffords", dijo Norman, de 64 años, en referencia a la excongresista de Arizona que recibió un disparo en la cabeza en un acto en 2011 por el que resultó herida de gravedad. Después de sobrevivir al ataque, se convirtió en una figura prominente en contra de la violencia armada.

"No me importa morir", añadió Norman, según el diario, "pero quien quiera que me dispare mejor que lo haga bien o le devuelvo el tiro", explicó.

El congresista explicó que es titular de un permiso para portar armas ocultas, cosa que hace regularmente, informó el periódico.

El incidente se produce mientras los estadounidenses debaten la posibilidad de que el Congreso endurezca las leyes de armas a raíz de una serie de tiroteos masivos, incluido el que se cobró la vida de 17 personas en una escuela secundaria en Florida.

El año pasado, durante su infructuosa campaña en el Senado de Estados Unidos, el exjuez Roy Moore sacó una pistola de su bolsillo en el escenario de una manifestación con el objetivo de mostrar su compromiso con el derecho constitucional a portar armas.

