El presidente del Sporting de Portugal suspende a sus jugadores tras un 'motín'

AFP 7/04/2018 - 13:08

El presidente del Sporting Portugal decidió en la noche del viernes suspender a todos los jugadores descontentos con sus críticas tras la derrota contra el Atlético de Madrid en Europa League, obligando al club lisboeta a alinear un equipo B el domingo en la liga.

El jueves, Bruno de Carvalho, presidente de los Leones desde 2013, había mostrado su rabia en las redes sociales tras caer ante el Atlético (2-0) en cuartos de final de la Liga de Campeones.

"En lugar de ser 22 como deseaba, a menudo hemos jugado con nueve, y eso, se paga caro", escribió en Facebook.

"Ver graves errores de parte de internacionales y jugadores experimentados, no hizo más que aumentar nuestro sufrimiento", añadió.

Un mensaje que digirió mal la gran mayoría del vestuario y especialmente los internacionales portugueses Rui Patricio y William Carvalho, campeones de Europa en 2016.

Hasta el punto de que la plantilla entrenada por Jorge Jesus, actualmente tercera en el campeonato, cuartofinalista de la Europa League, semifinalista de la Copa de Portugal y vencedora de la edición 2018 de la Copa de la Liga, decidió reaccionar rebelándose en las redes sociales en la tarde del viernes.

"Somos el Sporting de Portugal... Sudamos, peleamos y honramos siempre la camiseta que llevamos. ¡No creemos en los jugadores perfectos porque siempre queremos evolucionar!", afirmaron los jugadores en un texto publicado sus cuentas de Instagram y Facebook.

Los 19 jugadores responsables de esta iniciativa en internet también recordaron, en nombre de todo el equipo, el "respeto" y el "apoyo" necesario en el seno de un gran club, y manifestaron su "descontento" tras la reacción pública y su presidente.

- "Guerra total" -

Poco proclive a rebajar la tensión, Bruno de Carvalho reaccionó inmediatamente, de nuevo en Facebook, a la acción de los jugadores. "Niños mimados que no respetan nada ni a nadie, en el Sporting de Portugal no vivimos en una república bananera", escribió, asegurando los futbolistas que se quejaron estaban "inmediatamente suspendidos" y que se "enfrentarían a sanciones disciplinarias del club".

El sábado, el conjunto de la prensa portuguesa llevó en primera la crisis interna en el Sporting.

"Revuelta en Alvalade", titulaba Publico, "Choque frontal" decía el Correio da Manha, y "Guerra total", afirmó A Bola que hablaba incluso de una posible dimisión del entrenador Jorge Jésus. En efecto, este último no quiere alinear un equipo de circunstancias frente a Paços Ferreira el domingo en la 29ª jornada del campeonato.

"No me lo puedo creer, en cuarenta años nunca he visto algo así, es surrealista y creo que la reacción de los jugadores es normal", decía Dias Ferreira, un antiguo dirigente del Sporting en el Diario de Noticias.

A sus 46 años, Bruno de Carvalho cumple su segundo mandato al frente de los Leones, tras haber sido reelegido con el 85% de los votos. Convertido en socio del Sporting en 1986, frecuentó los grupos ultras de la Juventude Leonina y de la Torcida Verde a finales de los años 1980, ganándose el apodo de 'presidente-aficionado'.

Desde su llegada, el dirigente multiplica sus críticas contra sus rivales del Benfica y del FC Porto, al que intenta arrebatar un título de campeón que el Sporting de Portugal espera desde 2002.

