Simeone apuesta por "el trabajo colectivo" contra el Real Madrid

AFP 7/04/2018 - 15:34

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, afirmó este sábado que su equipo apostará por "el trabajo y el colectivo" frente al Real Madrid el domingo en la 31ª jornada de la Liga española.

"Somos lo que somos y buscaremos en base al trabajo colectivo hacer un partido importante", afirmó Simeone en la rueda de prensa previa al partido del domingo.

Segundo clasificado en la Liga tras un Barcelona prácticamente inalcanzable, el entrenador rojiblanco considera que su encuentro contra el tercero en la tabla liguera siempre es especial, aunque no haya mucho en juego.

"Me ha tocado cuando jugaba, estar el primero, octavo, noveno. Pero los derbis son apasionantes porque se juega con una actitud altísima y se vive igual en la gente. No me lo imagino de otra manera", dijo.

No obstante, Simeone advierte que afronta el encuentro pensando sólo en intentar acercarse al Barcelona y no como una lucha por el segundo puesto.

"Siempre pensamos en lo que buscamos nosotros. Lo único que se me pasa por la cabeza, quizás porque soy demasiado entusiasta o demasiado ilusionista, la vida cada uno la vive como quiere, es seguir acercándonos al Barcelona. No pienso en otra cosa", dijo.

