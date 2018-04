Mayweather quiere salir de su retiro para competir en MMA

AFP 8/04/2018 - 6:01

La leyenda del boxeo Floyd Mayweather desea abandonar su retiro para subirse a un ring de artes marciales mixtas (MMA), aseguró el estadounidense este sábado en Las Vegas.

"Es posible que vuelva pero, si lo hago, será para luchar en un octágono. El retiro está genial pero, como saben, puedo tomar mi retiro y salirme de él", declaró Mayweather a la cadena de pago Showtime en el margen de la pelea entre el británico James DeGale y el estadounidense Caleb Truax por el título de la Federación Internacional de Boxeo de los supermedianos.

"He hablado de ello con mi entorno, también con mi consejero Al Haymon que me dijo que no, con Showtime y CBS ya que, si regreso, hace falta que Showtime y CBS estén implicadas", precisó.

Mayweather, cuyo apodo es "Money" (dinero), amasó una fortuna en el boxeo al convertirse en uno de los mejores púgiles de la historia con un récord inmaculado de 50 victorias y ninguna derrota.

"Si la suma de dinero es buena, estoy dispuesto a volver, pero debe ser una cantidad loca. Puedo hacer lo que quiera, soy Floyd Mayweather", insistió el que alguna vez comentó que esperaba protagonizar una pelea por la que le pagaran mil millones de dólares.

El "Money", de 41 años, ya salió anteriormente de su retiro en agosto de 2017 para enfrentarse a la estrella de la UFC, el irlandés Conor McGregor, en Las Vegas.

Entonces se llevó la victoria en el décimo asalto al parar el árbitro la pelea, en un combate que le reportó más de 300 millones de dólares.

Desde entonces ha existido la hipótesis de una revancha pero bajo las normas de la MMA.

jr/prz/lda