Israel rechaza investigar la muerte del periodista palestino tiroteado por el Ejército israelí

8/04/2018 - 14:04

El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, ha expresado este domingo su rechazo a investigar la muerte del periodista palestino Yaser Murtaja, muerto por los disparos de militares israelíes durante la protesta del viernes en la valla fronteriza de la Franja de Gaza. Murtaja llevaba un chaleco que le identificaba claramente como periodista.

JERUSALÉN, 8 (EUROPA PRESS)

"Las peticiones de investigación de estos disparos son hipócritas. El desfile de los idiotas al que ya estamos acostumbrados", ha afirmado, el ministro de Defensa israelí, según recoge el diario 'The Jerusalem Post' en su edición digital.

"Hemos visto decenas de casos de activistas de Hamás disfrazados de médicos y periodistas. También un periodista que se acercaba a la frontera y que manejaba un dron. En esos casos no corremos riesgos. Dimos un aviso en inglés y en árabe a los manifestantes para que no se pusieran en peligro. En la marcha del terrorismo no había civiles inocentes. Todos eran miembros de Hamás", ha sentenciado Lieberman.

La Asociación Nacional de Periodistas israelí remitió el sábado una carta al jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Gadi Eisenkot, pidiendo una investigación por la muerte del periodista palestino. Cinco periodistas más resultaron heridos de bala durante la protesta.

Varios diputados han apoyado la apertura de una investigación. "No conocía a Yaser Murtaja, pero conozco a decenas de periodistas palestinos que trabajan en Gaza de cuando los periodistas israelíes podían entrar en la Franja de Gaza", ha apuntado la diputada Ksenia Svetlova, de la Unión Sionista.

"Hasta donde yo sé no estaba amenazando a nadie ni intentaba cruzar la frontera. No debería haberse disparado contra él ni contra cualquier otro periodista", ha añadido.

Sin embargo, Lieberman ha restado importancia a lo ocurrido. "En Siria han muerto medio millón de personas (...). En Sudán e Irak cientos de miles han sido asesinados y no se oye ni la más mínima protesta. Está claro que es hipocresía, igual que el Consejo de Derechos Humanos toma decisiones contra el Estado de Israel y no contra Corea del Norte, Siria y Sudán", ha argumentado.

Además, Lieberman ha destacado el descenso en el número de muertos con respecto a las protestas del viernes anterior. El 30 de abril murieron 20 palestinos y este viernes fallecieron siete. "No tengo problema en mantener a las tropas en la frontera. Podemos tenerlas allí dos años", ha advertido.

El ministro de Defensa ha defendido además que la Fiscalía israelí investigue al grupo de Derechos Humanos B'Tselem por presunta incitación a la subordinación después de que la organización instara a los soldados a desobedecer las órdenes de disparar a los manifestantes.