Salvini plantea una reunión con Di Maio para explorar las opciones de acuerdo de gobierno

9/04/2018 - 17:14

El líder de la derecha italiana, Matteo Salvini, ha planteado este lunes la posibilidad de mantener un encuentro con el candidato a primer ministro del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, para "evaluar su voluntad de venir a nuestro encuentro".

ROMA, 9 (EUROPA PRESS)

"Los italianos quieren gente capaz y voy a preguntar a Di Maio si queremos hacer algo sin pararse en vetos o simpatías. Si la respuesta es no, los números dicen que volveremos a votar", ha afirmado Salvini durante un acto para las elecciones regionales de Friul-Venecia Julia.

Salvini ha destacado que "para dialogar, tiene que haber disposición de escuchar y de responder". "Si me dice que quiere elegir al primer ministro, el equipo, el programa, que no podemos hablar con esos... entiendo que no es exactamente la mejor manera de hablar", ha argumentado.

En cualquier caso ha destacado que "es posible el diálogo" con el Movimiento 5 Estrellas. "Lo voy a intentar hasta el final. Si no es posible, habrá que devolver la palabra a los italianos", ha añadido.

Tras las elecciones del 4 de marzo, el Parlamento está formado por 265 asientos de la derecha (126 de la Liga de Salvini y 101 de Forza Italia de Silvio Berlusconi), 227 escaños del Movimiento 5 Estrellas y 122 asientos del centro-izquierda, 113 de ellos del Partido Democrático. En total, la Cámara de Diputados italiana tiene 630 escaños.

El Movimiento 5 Estrellas ha planteado un acuerdo con la Liga de Salvini, pero descarta incluir a Forza Italia. Sin embargo, Berlusconi y Salvini concurrieron juntos a los comicios y han rechazado romper su entendimiento por ahora.