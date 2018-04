Presidente de Guatemala intensifica llamado al voto para consulta sobre Belice

AFP 9/04/2018 - 19:16

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, intensificó este lunes el llamado a la población para que asista a votar el próximo domingo en una consulta popular para decidir si eleva un añejo conflicto territorial con Belice a la justicia internacional.

Morales en los últimos días se ha presentado junto con la canciller Sandra Jovel y otros funcionarios en actividades en diferentes regiones del país para instar al voto y explicar el problema histórico ante presagios de una baja participación ciudadana en la consulta.

"Yo no puedo creer, no puedo creer que los guatemaltecos le demos la espalda a nuestros derechos. No puedo creer que no le demos la importancia debida a temas tan importantes y con tanta historia", dijo el mandatario durante un acto público frente a alcaldes y líderes comunitarios en el departamento occidental indígena de Chimaltenango.

Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, pero reclama a su vecino 12.272 km2, la mitad de su territorio, incluyendo varias islas y cayos. Esta falta de certeza sobre la delimitación de las fronteras ha mantenido distantes a ambos países.

Unos 7,5 millones de guatemaltecos están llamados a votar el 15 de abril si están de acuerdo en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya resuelva la controversia territorial, insular y marítima de casi 200 años.

Belice debe hacer una consulta similar como parte de un acuerdo alcanzado en 2008 bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Aparte de ir a votar este 15 de abril (debes) convencer a tus hijos (de ir a votar). Hijos convenced a vuestros padres, a los vecinos, al señor que atiende la tienda", señaló Morales al indicar a la población que "hoy les está haciendo un llamado la patria".

"¿Qué oportunidad tenemos hoy este 15 de abril? Ir y dar un paso más hacia adelante, diciéndole al mundo: Guatemala quiere una solución pacífica", agregó.

Las autoridades guatemaltecas recriminan a Belice que 10 campesinos han muerto a manos de militares beliceños en los últimos 17 años, el más reciente un adolescente que murió en abril de 2016 y que provocó tensión entre ambos países.

