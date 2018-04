Rousseff avisa de que "cuanta más condena", más apoyo tendrá Lula y subraya que es el único candidato del PT

10/04/2018 - 18:46

Defiende que los dos han sido víctimas de un mismo proceso de "golpe" y que el partido defenderá su candidatura "en todas las instancias"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff ha advertido este martes de que "cuanta más condena" exista contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, "más apoyo" popular conseguirá, al tiempo que ha dejado claro que su formación, el Partido de los Trabajadores, no tiene otro candidato presidencial y que defenderá su candidatura "en todas las instancias posibles".

"Cuanta más condena, más apoyo popular tiene Lula", ha asegurado la exmandataria de Brasil, en su intervención en la conferencia 'Brasil, una democracia amenazada', organizada en la Casa de América por la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad Carlos III de Madrid.

Rousseff ha dejado claro que el Partido de los Trabajadores (PT) no va a buscar un "candidato alternativo" a Lula, que está desde la semana pasada en prisión en cumplimiento de una condena por "corrupción pasiva", y ha defendido su inocencia y su derecho a ser candidato en las próximas elecciones presidenciales de octubre.

La expresidenta se ha declarado víctima de un "golpe parlamentario", que forma parte del mismo "proceso" que está ahora tratando de "destruir" la reputación política y la imagen de Lula y al PT enviándole a prisión.

En este proceso de "golpe" han participado, según ha explicado, las fuerzas políticas de centroderecha que perdieron las últimas elecciones presidenciales, en las que ella logró la victoria, pero también el "poder judicial", los medios de comunicación y otros actores.

En el plano judicial, ha criticado la condena impuesta por "corrupción pasiva" a Lula por considerar que no se ha demostrado que incurriera en ninguna "acción" u "omisión" que diera lugar a la recepción de un soborno ni tampoco se ha demostrado que el apartamento que le atribuyen fuera de su propiedad. De hecho, ha asegurado que ese apartamento estaba a nombre de una empresa y que fue puesto a subasta por un juez cuando la empresa quebró.

Rousseff ha hecho hincapié en que Lula es el candidato mejor valorado en las encuestas previas a las presidenciales, "con más del doble" de apoyo que los "candidatos golpistas", y ha asegurado que el "segundo" candidato que tendría más respaldo sería el que el propio expresidente "eligiera" para relevarle en caso de no participar en los comicios.

En este sentido, ha recalcado que el Partido de los Trabajadores es la fuerza política más apoyada por los brasileños, con al menos "un 20 por ciento" de apoyos en todas las regiones del país. Por ello, ha reivindicado el derecho de Lula de ser candidato presidencial y ha reclamado a todos los actores que se comprometan a "respetar" los resultados de los próximos comicios.

La exmandataria, que ha sido interrumpida en varias ocasiones por partidarios que han gritado lemas como "Lula libre", ha explicado que el "golpe parlamentario" en Brasil comenzó con su "impeachment" (destitución parlamentaria), un proceso que supuestamente tenía como objetivo poner fin a la crisis política pero que, a su juicio, solo perseguía cesarle y "destruir" al PT y poner fin a sus políticas sociales.

En el marco de ese mismo "proceso", Rousseff ha enmarcado el juicio y la condena contra Lula por "corrupción pasiva" y ha denunciado que el Tribunal Supremo decidió rechazar el recurso de 'habeas corpus' que presentó el exmandatario imponiendo una interpretación de la Constitución que conlleva la imposición de la "prisión preventiva" en su contra.

Rousseff ha afirmado que el PT seguirá defendiendo la candidatura de Lula "en todas las instancias posibles" y ha hecho un llamamiento a la "solidaridad internacional" para denunciar su situación y la injusticia que está viviendo al ser confinado en prisión en un proceso injusto.

Ante la pregunta de si su partido baraja alguna opción alternativa en caso de que no se permita que Lula sea el candidato para las presidenciales, Rousseff ha asegurado que la formación no tiene ningún otro candidato y que va a defenderlo hasta las últimas consecuencias y "en todas las instancias" porque "es inocente". "No lo vamos a retirar", ha recalcado, en referencia a Lula como candidato presidencial.

La exmandataria ha argumentado que el "golpe" parlamentario en Brasil tuvo "éxito" en un principio, toda vez que se tradujo en su destitución en el marco del 'impeachment', pero luego fracasó porque el pueblo brasileño se dio cuenta de su naturaleza y volvió a respaldar al PT.

El "golpe absurdo", como lo ha llegado a definir, solo tenía el objetivo de "destruir" al PT para que no continuara con sus políticas de inclusión social y lucha contra la desigualdad y para que no vuelva a gobernar.

En cuanto a la situación de Lula, Rousseff ha dicho que tanto él como su partido son conscientes de la "injusticia" que está sufriendo pero han apostado por cumplir con "las reglas" de la democracia, al igual que hizo ella misma cuando aceptó someterse al 'impeachment' a pesar de considerar que era injusto y no tenía fundamento.

En la ronda de preguntas al término de su discurso, la expresidenta ha asegurado que no cree que en Brasil exista "un clima" que ampare un "golpe militar" y ha subrayado la necesidad de que se respete el resultado de las próximas presidenciales y el país tenga una justicia que juegue un papel "neutral".

Por último, Rousseff ha asegurado que Brasil necesita ahora un periodo de calma y sosiego para superar la crisis política de los últimos meses y ha hecho hincapié en que Lula es el líder político "conciliador" que puede asumir esta tarea.