"Navas está demostrando ser un portero muy fiable", dice Buffon

AFP 10/04/2018 - 19:12

El portero de la Juventus, Gianluigi Buffon, no dudó este martes en elogiar a su homólogo del Real Madrid, Keylor Navas, del que aseguró que "está demostrando ser un portero muy fiable".

"Pienso que Navas está demostrando en los últimos tres años que es un portero muy fiable, muchas veces salvó al Real Madrid con intervenciones prodigiosas", dijo Buffon en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de cuartos de final de la 'Champions' contra el Real Madrid el miércoles.

"Está demostrando tener fuerza psicológica porque sigue siendo la primera elección en un equipo donde hay mucha presión, entonces si no percibiera esta confianza del grupo sufriría mucho más y el hecho de que esté jugando así significa que es muy bueno", aseguró el portero internacional italiano, que colocó al costarricense entre los cinco mejores actualmente.

Con un 3-0 en contra en la ida, Buffon consideró que la 'Juve' deberá hacer el miércoles "un partido como siempre, lleno de fuerza, de equilibrio, buen juego e intentar conseguir el mejor resultado posible".

"El partido de mañana es un partido que tendremos que jugar lo mejor posible, vamos a afrontar un equipo muy importante y nosotros también llevamos una camiseta muy importante, así que hay que jugar el mejor partido posible", explicó.

"Un partido con la mayor dignidad, con el mejor resultado, ese es mi objetivo", añadió.

"Evidentemente si consiguiéramos el milagro estaríamos todos muy contentos", reconoció Buffon, antes de afirmar que "si intentamos conseguir lo imposible quizás salgamos mañana con buenas sensaciones independientemente del resultado".

Buffon también aseguró afrontar tranquilo la posibilidad de que el partido del miércoles sea el último de su carrera en 'Champions'.

"Lo importante es que no sea el último para la Juventus, es lo más importante. En cuanto a mí, cabe esa posibilidad, pero no es algo que me deprima ni me lleve a pensamientos negativos", aseguró el portero juventino.

Buffon también tuvo palabras de elogio para Cristiano Ronaldo, autor de una chilena de antología en la ida.

"No sé si es el jugador más completo contra el que he jugado, pero seguramente en este momento en vista de la posición que tiene, es el más decisivo porque siempre marca goles", concluyó.

